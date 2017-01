La Fiorentina cede tutti i big? No! "Bernadeschi resta", parola di Antognoni

Prima Kalinić, poi Badelj e il mancato rinnovo di Gonzalo Rodríguez. Sia chiaro, nessuno dei tre è ancora partito ma la situazione in casa Fiorentina lascia qualche dubbio sulla gestione della rosa da parte della Viola che si è detta sempre disponibile a cedere con l'offerta giusta. Tutti nomi importantissimi per il sogno Europa della Fiorentina, che di questo passo resta solo quello dell'Europa League...

Vien da pensare, con questa tendenza, che anche il futuro di Bernardeschi sia segnato con il classe '94 che potrebbe così salutare in estate, come tra l'altro previsto dallo stesso tecnico Paulo Sousa.

Video - Sousa: "Bernardeschi? Il suo futuro sarà in squadre più ambiziose della Fiorentina" 00:30

Sull'ex Crotone, molte le pretendenti, dal Milan dell'ex allenatore Montella (che lo ha avuto per una stagione) alla Roma sempre alla ricerca di giocatori di qualità da sistemare sulla trequarti o sulla fascia. Per non parlare dell'Inter che negli ultimi mesi si è dichiarata interessata al profilo del giocatore della Fiorentina, anche e soprattutto perché nel giro della Nazionale italiana.

Video - Montella: "Bernardeschi? Ci servono anche i vecchi..." 01:07

Niente di tutto ciò però. Bernardeschi è un giocatore della Fiorentina e non si muoverà dalla Toscana, parola del neo dirigente Antognoni che si dice sicuro che la Viola farà di tutto per preservare il suo patrimonio: “I Della Valle vogliono tenersi stretto Bernardeschi e gli altri grandi giocatori per mantenere un livello importante, perché Firenze lo merita”. I tifosi della Fiorentina sperano che almeno Bernardeschi possa così rimanere...