La Fiorentina si regala una notte da sogno: Juventus battuta 2-1, campionato riaperto

La Serie A 2016-2017 non è ancora chiusa. È questo il verdetto del Franchi che premia una Fiorentina che ha ottenuto un successo atteso più di tre anni contro i rivali storici con grinta, corsa, fame e dedizione. I campioni in carica si scoprono vulnerabili e il ritorno della BBC dopo 78 giorni mostra delle crepe, a causa delle non perfette condizioni fisiche del terzetto italiano di difesa. Sono tanti gli uomini sottotono della Juventus, a partire da un Marchisio annullato dai palleggiatori viola e da una versione approssimativa e sprecona di Dybala. Festeggia così la squadra di Paulo Sousa che con Kalinic e Badelj, con la complicità di Chiesa, centra un successo che potrebbe rappresentare una svolta in una stagione fin qui non esaltante. E intanto ringraziano anche le inseguitrici, a cominciare dalla Roma che è a meno 1 ma con una gara in più.

La cronaca della partita

In avvio Vecino parte in percussione centrale e scarica un destro disinnescato da Buffon. Lo stesso Vecino salta Khedira e Barzagli in area e poi centra il palo esterno. Kalinic di tacco appoggia per Chiesa che sul primo palo chiama nuovamente in causa Buffon. Vecino sfrutta la libertà a sua disposizione per andare al tiro, la gara s'incattivisce e cominciano a fioccare i gialli. Al 37' Bernardeschi tiene vivo il pallone e innesca in profondità con i tempi giusti Kalinic: il croato supera Buffon con un preciso diagonale. Su cross di Alex Sandro, s'inserisce Cuadrado quindi irrompe Higuain: la sua conclusione finisce sulla coscia di Olivera che salva tutto.

2017, Nicola Kalinic, Leonardo Bonucci, Fiorentina-Juventus, LaPresseLaPresse

Nella ripresa, Buffon chiude lo specchio a Kalinic e al 54' un lancio di Badelj finisce direttamente in rete: Chiesa toglie il tempo a Buffon, ma non devia la sfera. Al 58' la Juve la riapre: sul cross di Khedira, Sturaro crea scompiglio e Higuain con il piattone fa 2-1. Una girandola di cambi porta i bianconeri ad attaccare in massa e Higuain e Chiellini non riescono a risolvere una mischia. Dybala, su invito di Mandzukic, spedisce alle stelle il possibile 2-2 mentre Ilicic fallisce il 3-1.

La statistica chiave

2 - La Viola aveva vinto solamente uno dei precedenti 17 confronti contro la Juventus in Serie A, in casa nell’ottobre del 2013 per 4-2 (6N, 10P). Dopo più di tre anni la Fiorentina sfata il tabù Juve.

Il migliore in campo

Nikola Kalinic : nelle ultime tre sfide di campionato contro la Juventus ha sempre timbrato il cartellino. Ha un conto aperto con la Signora: segna un gran gol, duetta con i compagni con colpi di tacco e palloni intelligenti. Lotta come un leone e i suoi movimenti sono preziosi, Buffon gli nega il bis.

Il peggiore in campo

Paulo Dybala : la delusione della serata è l'argentino. Solo su calcio piazzato si rende pericoloso, sbaglia qualche passaggio di troppo e si divora il 2-2. Stralunato.

La dichiarazione

Massimiliano Allegri : "Contro di noi fanno tutti la gara della vita. Mi dispiace che una partita di calcio duri 45 minuti di tempo effettivo. Meglio tacere".

Il tabellino

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa (81’ Tello), Vecino, Badelj, Olivera; Borja Valero (84’ Ilicic), Bernardeschi (75’ Cristoforo); Kalinic. All. Paulo Sousa

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli (79’ Mandzukic), Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio (77’ Rincon), Sturaro (61’ Pjaca), Alex Sandro; Dybala, Higuain. All. Allegri

Arbitro: Luca Banti della Sezione di Livorno

Gol: 37' Kalinic (F), 54' Badelj (F), 58' Higuain (J)

Note: ammoniti Sturaro, Vecino, Chiellini, Chiesa, Alex Sandro, Bonucci, Kalinic, Dybala