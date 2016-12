La Fiorentina trema: maxi-offerta dalla Cina per Kalinic

Dopo Carlos Tevez, Oscar e le voci di un’offerta faraonica a Wayne Rooney, anche Nikola Kalinic potrebbe lasciare il calcio europeo per accettare i soldi della SuperLeague cinese. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la formazione del Tianjin Quanjian, allenata dal nostro Fabio Cannavaro, avrebbe messo pesantemente gli occhi sull’attaccante croato e sarebbe pronta a convincerlo a suon di bigliettoni.

Il club cinese avrebbe messo sul piatto un’offerta economica molto importante da 40 milioni di euro, insufficiente però per strapparlo alla Fiorentina: Andrea Della Valle ha infatti svelato come sul contratto di Kalinic ci sia una clausola rescissoria da 50 milioni, 10 in più rispetto a quelli della prima proposta.

Attenzione, però, perché se da un lato la Viola avrebbe respinto al mittente le avance del Tianjin Quanjian, la situazione sarebbe differente nel rapporto con il giocatore: pare infatti che Kalinic abbia già trovato un accordo economico con il club cinese, e la situazione potrebbe presto surriscaldarsi a dismisura.