La Juventus fatica per un'ora, poi si sblocca: 2-0 a Crotone

I ko di Parma e Verona, maturati rispettivamente due e una stagione fa, inducevano a qualche (minimo) timore. Legato, ovviamente, a una possibile deconcentrazione da parte della Juventus contro un avversario evidentemente inferiore. Ed in effetti a Crotone, almeno per un'ora, lo scenario non è dei più rosei per la capolista: tanto possesso palla, poche occasioni vere, un muro rossoblù difficile da abbattere. Poi, nella ripresa, ecco spuntare d'incanto i singoli: Mandzukic apre le danze, Higuain lo segue quasi a ruota. È così che prende vita lo 0-2 con cui i bianconeri espugnano uno Scida traboccante d'entusiasmo per l'arrivo della Magna Juve. Aumentando, stavolta senza più asterischi legati a partite ancora da recuperare, il distacco dalle più immediate inseguitrici. Quanto al Crotone, se la gioca con le proprie armi: pressing, corsa, attenzione difensiva estrema. Ma non punge praticamente mai, lasciando volontariamente il pallone sempre a Dybala e compagni. Una tattica che funziona per un'ora, prima di crollare sotto i colpi dei più forti.

La cronaca della partita

La Juventus tiene il possesso del pallone, il Crotone fa densità e chiude ogni linea di passaggio dalla propria trequarti in giù: il refrain della gara è questo sin dal primo minuto. E così, anche a causa di ritmo sempre un po' troppo basso, di occasioni bianconere se ne vedono poche. Dani Alves spara in fallo laterale un invitantissimo cross davanti a Cordaz, Dybala saggia i riflessi del portiere di casa, che poi blocca un destro al volo fatto partire dal limite dell'area da Higuain: per più di mezz'ora, sono le uniche occasioni per la squadra di Allegri. Che al 33', a dire il vero, si vede negare un rigore: Mesbah frana addosso a Dybala in area, ma Valeri lascia correre. Pochi secondi prima dell'intervallo, l'occasionissima finalmente arriva: Cordaz salva su Pjaca, quindi è Ferrari a sputare fuori dalla porta, proprio dalla linea, il successivo tentativo sporco del solito Dybala.

2017, Marco Pjaca, Stojan, Crotone-Juventus, LaPresseLaPresse

Pjaca e Higuain fanno le prove del vantaggio a inizio ripresa, ma a trovarlo è Mario Mandzukic: il croato è un rapace nell'avventarsi su un colpo di testa di Asamoah respinto da Cordaz e nel battere il portiere di casa, da posizione defilata ma ravvicinata. Lo 0-1 tranquillizza la Juve, anche se Buffon deve finalmente sporcarsi i guanti su un insidioso colpo di testa di Falcinelli. E al 74' ecco anche il raddoppio: gran palla dentro di Rincon per Higuain, che si infila tra due difensori, mette a sedere Cordaz e a porta vuota mette agevolmente in rete. La gara in pratica finisce lì, anche se i bianconeri hanno ancora qualche opportunità per arrotondare ulteriormente il punteggio: il neo entrato Pjanic, ad esempio, colpisce una clamorosa traversa con una gran girata al volo. Finisce 0-2, e lo scatto in classifica è totale: Roma a -7, Napoli a -9.

Il tweet

Il tabellino

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi (70' Acosty), Barberis, Capezzi, Stoian; Tonev (78' Tonev), Falcinelli (84' Suljic). All. Nicola

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves (78' Dani Alves), Bonucci, Rugani, Asamoah; Khedira (70' Pjanic), Rincon; Pjaca (89' Sturaro), Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Arbitro: Paolo Valeri

Gol: 60' Mandzukic, 74' Higuain

Note: ammonito Bonucci (J)