La Juventus presenta il nuovo logo, Agnelli: "Definisce il nostro stile"

Un evento speciale nel cuore di Milano. Non per dimenticare la sconfitta di Firenze, ma per guardare al futuro e farlo in grande. La Juventus, a 24 ore dal ko del Franchi, è ripartita di slancio, svelando il nuovo logo del club con un evento patinato. A spiegare il senso della svolta è stato il presidente Andrea Agnelli. “Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza – ha dichiarato – e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere. Il futuro per la Juventus significa crescere: crescere vincendo, crescere comunicando e evolvendo il brand”. Una rivoluzione autentica che proietta la Juventus nel futuro ma potrebbe anche far storcere il naso ai tifosi più tradizionalisti. Staremo a vedere.

Un evento speciale

I giocatori della Juventus di ieri e di oggi, lo stato maggiore bianconero e vip, tifosi della Vecchia Signora e non solo, si sono riuniti al Museo della scienza e della tecnologia di Milano all'evento 'Black and white and more' per una serata glamour. L'allenatore Massimiliano Allegri ha evitato i cronisti all'arrivo ma si è concesso per qualche selfie e autografo con i tifosi, almeno una ventina nonostante temperature intorno allo zero. Poi, alla spicciolata, sono arrivati un eccentrico Dani Alves con occhialini da sole e un abito con motivi bianchi e neri e via via gli altri compagni, molto più sobri. A partire dal capitano Gigi Buffon, in compagnia di Ilaria D'Amico, che ha stretto la mano al presidente Andrea Agnelli sulla porta prima di partecipare all'evento. Presenti anche Beppe Marotta e Pavel Nedved. Ma anche l'attore e regista Michele Placido, lo chef Carlo Cracco, i dj Linus e Fargetta, le showgirl Martina Colombari, Federica Fontana e Federica Panicucci e, tra gli sportivi, il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, e Antonio Cabrini.