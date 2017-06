La Juventus: presenta la divisa 'Home' per la prossima stagione

La Juventus ha svelato la nuova divisa home per la stagione 2017-2018. "Onorare il passato, guardando al futuro: questo è l’obiettivo, per continuare a reinventarsi. E a vincere", questi i principi, spiega in una nota il club bianconero, che hanno ispirato la divisa che fa oggi il suo esordio. "Elegante, moderna ma al contempo classica, la nuova maglia rende omaggio, nel suo disegno e in alcuni suoi dettagli, a quelle che venivano utilizzate negli anni ’40: una scelta di legame - viene sottolineato - con la tradizione, elegante, confermata per esempio anche dal taglio del colletto della divisa".

"Passato, presente... e futuro: esattamente quello che è alla base della filosofia 'Black and White... and more'", spiega il club. "La più grande novità della divisa è infatti l’esordio del nuovo logo, che rappresenta il brand Juventus, che riflette quella che è la sua identità in ogni aspetto della vita del club e che è emblema dell’inizio di una nuova era". "Tornando al passato recente, ovviamente, saranno ben visibili i simboli delle vittorie bianconere nella stagione appena conclusa", chiarisce la società torinese. "Parliamo dello scudetto e della Coccarda della Coppa Italia, che saranno applicati rispettivamente sopra il logo adidas e sopra il logo Juventus".

"La nuova divisa Home - informano i bianconeri - sarà in vendita esclusiva per una settimana solo sul nostro Store Online ufficiale e negli Juventus Store, oltre che negli adidas Global Retail Store e negli store Adidas online".