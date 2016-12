La Juventus punta a blindare Alex Sandro

Rinnovo in vista per il terzino bianconero Alex Sandro. Il terzino ha convinto società e allenatore che vogliono puntare su di lui per il futuro bianconero.

Arrivato nell’estate 2015 per poco più di 25 milioni, Alex Sandro si è guadagnato il posto sul campo, nonostante agli inizi non fosse un titolare inamovibile. Scalzando invece la concorrenza di Evra e Asamoah, il brasiliano è diventato una pedina fondamentale per il gioco di Allegri.

Nonostante l’infortunio rimediato a Doha, Alex Sandro ha dimostrato di essere uno degli uomini più in forma della Juve e della Serie A in generale, disputando una buona partita anche in Supercoppa. Non è un caso che la Juve abbia iniziato a soffrire parecchio dopo la sua uscita dal campo.

L’attuale contratto, in scadenza 2020, garantisce ad Alex Sandro 2,8 milioni l’anno. Marotta vorrebbe blindarlo con un prolungamento fino al 2021 o anche 2022, con anche un adeguamento economico.

I rapporti tra bianconeri e agenti del brasiliano sono ottimi. Al momento, però, non c’è fretta, nè da una parte nè dall’altra, di accelerare le operazioni.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

