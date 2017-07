La Juventus si rifà il look: ufficializzati nuovo logo e "Allianz Stadium"

"Benvenuto al nuovo logo della Juventus, benvenuti nel futuro!". Così il club bianconero titola il comunicato sul sito ufficiale che annuncia l'esordio della nuova identità visiva dei campioni d'Italia. "Il 1 luglio 2017 sarà senza dubbio ricordato come una data fondamentale, nella storia della Juventus", si legge. "Da oggi il Club cambia ufficialmente pelle, proiettandosi nel futuro con una nuova identità visiva, simbolo di un brand e di uno stile totalmente rinnovati". Si parte dal nuovo logo: "Presentato lo scorso gennaio, il nuovo logo rappresenta la Juventus in tutta la sua essenza, dalle strisce allo Scudetto, e ovviamente la J: in altre parole i tre elementi che costituiscono il Dna Juve, e che vengono fusi in un simbolo unico, universale, che rappresenta una squadra di calcio ma anche un?identità, un?appartenenza e una filosofia". "Oggi - recita il comunicato - il nuovo logo della Juventus entra a far parte della vita del Club a 360 gradi, ma non è certamente la prima volta in cui viene osservato e apprezzato dal mondo. La presentazione ufficiale è avvenuta infatti il 16 gennaio con un grande evento a Milano, 'Black And White and More', durante il quale è stato lo stesso Presidente Andrea Agnelli a descrivere per la prima volta il progetto che sta alla base di un rebranding epocale e a svelare il logo".

"Qualche settimana dopo, alla fine di marzo - si legge ancora - la Juventus è stata protagonista anche alla Milano Design Week, FuoriSalone 2017, con l'esposizione al Wallpaper* magazine?s Holy Handmade. Qui è stata proposta un'innovativa interpretazione del calcio: due palloni in marmo, preziosi manufatti artigianali, due colori, Black and White, naturalmente, e il logo, con la J interamente d'oro incastonata al centro delle due opere. Due opere che ora sono presenti all'ingresso della nostra nuova Sede". Si passa poi alle nuove divise: "Il logo è senz?altro una delle maggiori innovazioni dei kit Home e Away 2017/18, presentati rispettivamente il 7 giugno e ieri sera, durante l?inaugurazione del nuovo Juventus Store. Due kit che guardano al futuro, pur non dimenticando l?eleganza della tradizione e l?importanza della storia". "Per accompagnarvi nel nostro futuro - prosegue il club - abbiamo selezionato alcuni grandi artisti e sportivi italiani, chiedendo loro di reinterpretare nelle rispettive discipline il nostro nuovo logo, dando vita all'attività #Crafting. Dalla scultura al disegno, dalla scherma alla canoa, i video che trovate qui sono conferma di come il nuovo logo sia l'icona di uno stile destinato a diventare tendenza, di un brand globale dalla forte identità nei più svariati settori anche all'infuori dal terreno di gioco".

Le novità investono anche il mondo web dei bianconeri: "Ovviamente, anche il sito della Juventus è cambiato: non soltanto il precedente stemma è stato sostituito con il nuovo logo, ma contestualmente alla nuova identità visiva sono cambiate grafiche,scritte (in termini tecnici “font”), impaginazioni e menu di navigazione, nell’ottica di una coerenza comunicativa ma anche di una sempre migliore fruibilità di sito e App. Contestualmente, anche i nostri canali ufficiali Social (Twitter, Facebook e Instagram) non sono da meno, e presentano grafiche e cover completamente rinnovate". "Tutto l’universo Juventus - si legge in conclusione - ha quindi una nuova pelle: dall’Allianz Stadium al JTC di Vinovo, dagli Store alla Sede sociale, dai biglietti da visita all’oggettistica, dal Museo al Canale televisivo bianconero".