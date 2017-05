La Juventus vince lo scudetto se... Tutti gli scenari che portano al sesto titolo consecutivo

Mancano soltanto due giornate al termine del campionato, 180’ di gioco e 6 punti a disposizione. Con la Juventus prima a +4 sulla Roma seconda e a +5 sul Napoli terzo, il conto alla rovescia per lo scudetto è ormai terminato. Ma quanto possono vincere il sesto tricolore di fila i bianconeri? Esaminiamo tutte le ipotesi.

Già questa sera se...

... la Roma perde alle 18 a Verona contro il Chievo. Il pareggio dei giallorossi non basterebbe perché, dopo il 3-1 della settimana scorsa, gli uomini di Luciano Spalletti hanno da loro gli scontri diretti nel confronto con la Juventus. Pertanto, un punto a Verona basterebbe per costringere i bianconeri a fare punti contro il Crotone.

... il Napoli non vince contro la Fiorentina. La sola sconfitta della Roma, infatti, non basterebbe alla Juventus. È anche necessario che i partenopei non vincano con la Fiorentina e non si portino a -2 dalla vetta (in attesa che scenda in campo la capolista).

Domenica pomeriggio se...

... Vince con il Crotone, indipendentemente dai risultati di Roma e Napoli.

... Pareggia con il Crotone, ma la Roma non ha vinto con il Crotone. In quel caso, anche una vittoria non terrebbe il Napoli in corsa per lo scudetto a causa degli scontri diretti sfavorevoli.