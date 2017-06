La Lazio pesca il “Jolly”: in arrivo Marusic dall’Oostende

Ecco il “Jolly”: il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il momento lascia da parte le spinose legate al futuro di Keita e Biglia e piazza il primo colpo in entrata, guardando al futuro e pescando dal mazzo una carta che può tornare utile a Simone Inzaghi. Si tratta di Adam Marusic, vero e proprio “tuttofare” del KV Oostende.

I biancocelesti hanno praticamente chiuso l’affare per 6,5 milioni di euro: nella giornata di domani, il ragazzo sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto quinquennale che lo legherà alla squadra romana fino al 2022.

Dove lo metti sta: questa la descrizione perfetta del giocatore montenegrino classe 1992. Nella Jupiler Pro League belga, infatti, Marusic ha iniziato come esterno offensivo, salvo poi arretrare il suo raggio d’azione prima a centrocampo, poi in difesa come sostituto di Capon, per poi tornare ala nel 4-2-3-1: nella scorsa stagione, l’ex Kortrijk ha messo a segno 5 reti in 40 presenze totali, diventando l’arma segreta dell’allenatore Yves Vanderhaeghe. Tra l’altro, l’asse Lazio-Oostende non è notizia degli ultimi giorni: lo scorso anno, infatti, i dirigenti biancocelesti avevano guardato in Belgio per l’acquisto di Jordan Lukaku.

Da domani, Inzaghi avrà una nuova freccia nel suo arco, tenendo conto anche degli impegni in Europa League che la sua squadra dovrà sostenere nella prossima stagione.