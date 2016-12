La MLS viene in soccorso del Milan: Keisuke Honda interessa ai New York City FC

I New York City FC dopo aver perso Frank Lampard e Andoni Iraola, attuando una vera e propria rivoluzione, sono alla ricerca di un nuovo DP e di nuovi giocatori per rendere la squadra ancora più competitiva. La perdita dell’inglese è una faccenda importante da sbrigare, in pochi sono in grado di svolgere il ruolo da mezz’ala al City come faceva Lampard. E’ anche vero che l’MLS è ancora un campionato in crescita e le difese sono ancora molto allegre, per cui anche non un top player, ma un buon giocatore potrebbe fare la differenza.

L’obiettivo numero uno di NYCFC sembra sia Keisuke Honda. E’ il secondo giocatore del Milan accostato all’MLS nel giro di pochi giorni (ieri Vangioni nel mirino dei Red Bulls). Il trequartista giapponese, dopo aver trovato pochissimo spazio con Montella potrebbe lasciare Milanello a breve. E New York potrebbe essere la soluzione giusta per lui e per la sua carriera. Al Milan in poco più di due anni non si è quasi mai imposto nell’undici titolare (salvo con Mihajlovic che lo schierava fuori ruolo, come tutti del resto) e in un contesto con meno occhi addosso, può fare la differenza. Di anni ne ha trenta e non ha ancora raggiunto la fase calante della sua carriera. In un campionato in crescita, ma che presenta ancora qualche perplessità (soprattutto nelle difese) il giapponese può imitare le gesta del Frank Lampard della seconda stagione.

Anche l’appeal mediatico è notevole, e questo è un aspetto fondamentale per convincere gli americani. Resta solo da capire quando New York deciderà di avanzare un’offerta e se Honda deciderà di accettarla. Su questo, però, ci sono pochi dubbi: sarebbe da sciocchi rifiutare un trasferimento quando ti trovi in una squadra che non punta più su di te.

di Nico Bastone (Twitter: @Nik_Bast)

