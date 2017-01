La moviola: contatto Mertens-Paletta, manca un rigore al Napoli

Milan-Napoli (arbitro Rocchi)

Terzo minuto di gioco: Paletta subisce un tunnel da Mertens in piena area di rigore e si vede costretto ad atterrare l'attaccante partenopeo. Manca un solare rigore al Napoli dunque. Napoli che subisce un torto anche al 45esimo minuto: Bacca si lascia cadere al limite dell'area dopo trascurabile contatto con Tonelli; per Rocchi è punizione dal limite con giallo al difensore del Napoli, ma le immagini dimostrano chiaramente l'inesitenza del fallo ai danni dell'attaccante colombiano. Contatto veniale.

Chievo-Fiorentina 0-3 (arbitro Maresca)

I padroni di casa protestano per un presunto fallo di Astori su Meggiorini all'inizio dell'azione che porta al gol dell'1-0 viola. Non c'è alcun fallo però sull'attaccante gialloblù, che passa senza problemi il pallone al compagno di squadra Dainelli. Il centrale veronese sbaglia e 'regala' a Tello l'opportunità del gol. Ineccepibile invece il rigore concesso alla Fiorentina della ripresa, netto il fallo di Cacciatore in area su Chiesa.

***