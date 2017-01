La moviola della 20^ giornata: Juve chiede un rigore per mani di Gonzalo, dubbi sul gol di Kalinic

FIORENTINA-JUVENTUS 2-1 (arbitro Banti di Livorno)

Gara scorbutica e nervosa, nei primi 35’ il direttore di gara si vede costretto a mostrare 3 gialli per tenere in pugno il match: ammonendo Sturaro, Vecino e Chiellini. Le vere proteste arrivano al 37’ sul vantaggio della Fiorentina: prima che la palla arrivi a Kalinic, Bernardeschi (autore dell’assist) è protagonista di un contatto con Alex Sandro a gamba alta, la Juve invoca a gran voce l’intervento a gamba tesa ma Banti lascia correre. I dubbi restano ma il direttore di gara sembra vedere bene nell’occasione. In chiusura di primo tempo: Higuain invoca un rigore per un tocco di mano in area di Maxi Olivera, l’uruguaiano però colpisce il pallone con la gamba e non con le braccia. Nella ripresa manca un giallo a Marchisio, per un fallo da tergo su Chiesa. Proteste Juve al 78’ che chiede un altro penalty per un tocco di mano di Gonzalo su tiro di Pjaca, le immagini non chiariscono i dubbi: lo spagnolo sembra togliere il braccio ma il tocco sembra esserci.

CROTONE-BOLOGNA 0-1 (arbitro Calvarese di Teramo)

Al 31’ annullato un gol a Trotta: decisione giusta, l’attaccante dei calabresi è in netto fuorigioco. I padroni di casa reclamano, timidamente, per un presunto tocco di mani di Maietta in area, che però non c’è.

INTER-CHIEVO 3-1 (arbitro Giacomelli di Trieste)

Al 7’ contatto Kondogbia-Castro al limite dell’area nerazzurra, il Chievo si arrabbia ma Giacomelli lascia correre. Al 23’ invece, Icardi incrocia con il destro in area, Dainelli respinge in scivolata con la schiena. Soprattutto lo spicchio di San Siro più vicino all’azione protesta, perché pensa a un tocco con il braccio ma per il direttore di gara non c’è nulla di irregolare. Nel secondo tempo, qualche protesta nerazzurra alcune perdita di tempo del Chievo prima della rimonta, ma gara tutto sommato tranquilla.

CAGLIARI-GENOA 4-1 (arbitro Fabbri di Ravenna)

In occasione del primo gol del Cagliari, Borriello è tenuto in gioco da Munoz. Qualche dubbio in occasione del rigore per i rossoblu di casa nella ripresa, non è chiaro se l'arbitro punica l'intervento su Murru di Izzo da dietro o del portiere Lamanna. Nel finale giusto il secondo giallo e l'espulsione di Capuano, reo di un fallo al limite dell'area su Pinilla.

LAZIO-ATALANTA 2-1 (arbitro Pairetto di Torino)

Dopo pochi minuti i biancazzurri reclamano un rigore per un tocco di braccio di Caldara: il direttore di gara lascia correre, le immagini non chiariscono del tutto. Giusto invece assegnare il penalty nella ripresa ai capitolini: netto, quanto ingenuo, l'intervento di Berisha che travolge Immobile in area. Regolare il gol che porta i bergamaschi in vantaggio: all'inizio dell'azione, non c'è fallo di Freuler su Radu.

Gasperini - Lazio-AtalantaLaPresse

NAPOLI-PESCARA 3-0 (arbitro Gavillucci di Latina)

Il direttore di gara grazia Cristante per una gomitata ad Albiol: serviva almeno il giallo. Proteste degli abruzzesi per un contatto in area Gilardino-Tonelli: il primo fallo sembra dell'attaccante. Nel finale, concesso un rigore al Pescara per intervento di Hysaj su Mitrita: le immagini lasciano più di un dubbio.

SAMPDORIA-EMPOLI 0-0 (arbitro Celi di Bari)

I toscani possono usufruire di un rigore, ma Mchedlidze sbaglia: punito, giustamente, l'intervento di Palombo sul georgiano. Il difensore blucerchiato se la cava con un giallo, ma era corretta l'espulsione.

UDINESE-ROMA 0-1 (arbitro Damato di Barletta)

Giusto assegnare il rigore ai giallorossi, poi sbagliato da Dzeko: il tocco di mani di Faraoni sul cross di El Shaarawy sembra evidente. Nella ripresa Felipe atterra il bosniaco: poteva starci l'espulsione, il direttore di gara opta per il giallo.

SASSUOLO-PALERMO 4-1 (arbitro Mazzoleni di Bergamo)

Regolare l'azione che porta in vantaggio i rosanero con la rete di Quaison.