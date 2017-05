La moviola della 36a giornata: Atalanta penalizzata, Deulofeu era in fuorigioco

Atalanta-Milan 1-1 (arbitro Rocchi di Firenze)

Due gli episodi da segnalare, uno per tempo. Nella prima frazione contatto sospetto in area rossonera tra Conti e De Sciglio. Per Rocchi tutto regolare, ma il fallo del difensore milanista sembra evidente e poteva starci il rigore. Nella ripresa il gol del pareggio milanista firmato da Deulofeu è viziata da una chiara posizione di fuorigioco dello spagnolo e di Bacca sull'assist di Lapadula.

Fiorentina-Lazio 3-2 (arbitro Celi di Bari)

Un solo episodio dubbio, il presunto atterramento in di Keita lanciato a rete da parte di De Maio. Giusta la chiamata di Celi che lascia correre, è infatti l'attaccante laziale ad andare a sbattare sul difensore viola.