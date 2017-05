La moviola della 36a giornata: Paredes spinge Dybala in area, manca un rigore alla Juventus

Roma-Juventus 3-1 (Arbitro Banti di Livorno)

Al 16' contatto Salah-Benatia, ma l'intervento del bianconero è pulito. E' regolare la posizione di Lemina in occasione della rete del vantaggio al 21', così come quella di Higuain autore dell'assist. Regolare anche la posizione di De Rossi nella rete del pareggio giallorosso quattro minuti dopo. Alla mezz'ora il direttore di gara grazia Paredes, che interviene fallosamente su Higuain: c'era il giallo per il romanista. Buona anche la terza rete dei giallorossi al 20' della ripresa: Nainggolan è tenuto in gioco da Dani Alves. Nel finale manca un rigore alla Juventus: Dybala cade in area dopo un contrasto con Paredes, il contatto appare netto.

Inter-Sassuolo 1-2 (Arbitro Massa di Imperia)

Al 50', sul raddoppio del Sassuolo, sembra irregolare la posizione di Iemmello, servito da Lirola dalla corsia di destra. Al 73', l'Inter invoca un rigore per un presunto fallo di mani in area: il direttore di gara lascia correre, episodio da rivedere. All'87', fallo a palla lontana di D'Ambrosio su Berardi per cercare di fermare il contropiede neroverde, Massa non prende provvedimenti alla fine dell'azione, chiusa con una parata di Handanovic su Defrel.

Bologna-Pescara 3-1 (arbitro Di Martino di Teramo)

Nel finale di primo tempo annullate giustamente due reti al Bologna, la prima a Destro e la seconda a Taider entrambe per fuorigioco. Corrette le decisioni della terna arbitrale.

Cagliari-Empoli 3-2 (arbitro Mariani di Aprilia)

Il primo gol del Cagliari firmato da Sau è viziato da un fuorigioco millimetrico dell’attaccante rossoblu. Giusto il rigore per l’Empoli in avvio di ripresa, c’è il tocco di Murru con il braccio.

Crotone-Udinese 1-0 (arbitro Fabbri di Ravenna)

Un solo episodio da segnalare, giusta la decisione di annullare per fuorigioco un gol a Falcinelli.

Palermo-Genoa 1-0 (arbitro Doveri di Roma)

La gol line technology conferma che sul goffo tentativo di Lamanna la palla supera la linea. Regolare il gol del Palermo. Giusto annullare un gol a Palladino, in precedenza c'è un fallo di Gentiletti sul portiere rosanero. Nel finale Pandev cade in area rosanero, ma il macedone simula su tocco di Goldaniga.

Sampdoria-Chievo 1-1 (arbitro Maresca di Napoli)

Il gol di Quagliarella è viziato da un contatto fra l'attaccante e Sorrentino che provoca l'errore del portiere. Ad inizio ripresa Silvestre tiene in gioco Inglese sul gol del Chievo.

Torino-Napoli 0-5 (arbitro Irrati di Pistoia)

Callejon è in posizione regolare sul lancio di Allan in occasione dell’1-0. Prima dell’intervallo Mertens viene fermato per un fuorigioco che non c’è, poi il suo tiro viene parato da Hart.

Atalanta-Milan 1-1 (arbitro Rocchi di Firenze)

Due gli episodi da segnalare, uno per tempo. Nella prima frazione contatto sospetto in area rossonera tra Conti e De Sciglio. Per Rocchi tutto regolare, ma il fallo del difensore milanista sembra evidente e poteva starci il rigore. Nella ripresa il gol del pareggio milanista firmato da Deulofeu è viziata da una chiara posizione di fuorigioco dello spagnolo e di Bacca sull'assist di Lapadula.

Fiorentina-Lazio 3-2 (arbitro Celi di Bari)

Un solo episodio dubbio, il presunto atterramento in di Keita lanciato a rete da parte di De Maio. Giusta la chiamata di Celi che lascia correre, è infatti l'attaccante laziale ad andare a sbattare sul difensore viola.