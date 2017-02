La Moviola di Juventus-Inter: Mandzukic stende Icardi. Manca un rigore all'Inter

JUVENTUS-INTER (arbitro Rizzoli di Bologna)

Juventus-Inter è la madre di tutte le partite infuocate e per Rizzoli gli straordinari iniziano subito. Dopo il primo sacrosanto giallo rifilato ai danni di Candreva, che stende in una ripartenza Dybala. Cinque minuti e l’Inter protesta timidamente chiedendo un rigore per un atterramento di Chiellini su Icardi dopo un duello in area. Rizzoli sceglie di lasciare correre ma i dubbi restano. Rischia anche Lichtsteiner al 18’ che strattona D’Ambrosio sugli sviluppi di un corner dalla destra: la spinta c’è ma non è vigorosa e l’arbitro sembra vedere bene. Il vero errore invece il direttore di gara internazionale emiliano lo commette al 37’: Mandzukic in tackle in area piccola aggancia Icardi che crolla a terra nei pressi dell’arbitro di porta. Rizzoli e i suoi assistenti optano per l’angolo ma ci stava il rigore a favore dell’Inter visto che il croato nel tentativo di rubare il pallone, trova solamente le gambe del capitano nerazzurro.

BOLOGNA-NAPOLI 1-7 (arbitro Massa di Imperia)

Giusto il rigore per il Bologna, fallo di mani di Callejon che andava anche espulso. L'attaccante spagnolo si becca poi il rosso pochi minuti dopo per un ingenuo fallo a metà campo su Nagy. Qualche dubbio invece sull'espulsione diretta di Masina, il difensore stende Mertens lanciato a rete ma in recupero c'era anche Maietta. Espulsione probabilmente eccessiva. Nella ripresa un intervento scomposto di Maietta su Diawara meritava forse il rosso e non il giallo.

MILAN-SAMPDORIA 0-1 (arbitro Guida di Torre Annunziata)

Nel primo tempo Bacca viene fermato lanciato a rete per fuorigioco, ammonito per proteste ma la segnalazione è corretta. Prima dell'intervallo, contatto in area tra Muriel e Paletta: il difensore del Milan finisce a terra, l'arbitro giudica falloso l'intervento del colombiano. Giusto il rigore concesso alla Samp, Paletta atterra Quagliarella in area. Nel finale un tirocross di Deulofeu viene bloccato da Viviano sulla linea, la tecnologia conferma che non è gol. Corretta la valutazione del direttore di gara in occasione dell'espulsione di Sosa. Il centrocampista prima commette fallo con un intervento in scivolata su Torreira, poi sgambetta Djuricic impedendogli di ripartire.

ATALANTA-CAGLIARI 2-0 (arbitro Gavillucci di Latina)

Un solo episodio dubbio, a risultato ormai acquisito da parte dei padroni di casa. A due minuti dal 90' Bruno Alves respinge con il braccio largo il violento tiro di Krunic. Manca così un rigore all'Atalanta.

CHIEVO-UDINESE 0-0 (arbitro Aureliano di Bologna)

Poco prima dell'intervallo contrasto spalla a spalla tra Pelllissier e Widmer. Giusto lasciar correre. Manca invece un rigore all'Udinese per un intervento irregolare di Cesar su Zapata sulla rimessa laterale di Widmer. Corretta la valutazione nel finale in occasione dell'espulsione per doppia ammonizione di Cesar. Il secondo giallo per un'entrata scordinata su Matos poteva valere da sola il cartellino rosso.

EMPOLI-TORINO 1-1 (arbitro Di Bello di Brindisi)

Al momento del vantaggio granata Belotti si trova in linea con l'ultimo difensore sulla punizione battuta da Ljajic. Ininfluente l'offside di Moretti. Nella ripresa netto il penalty concesso in favore del Toro. Bellusci sgambetta Ljajic in area.

GENOA-SASSUOLO 0-1 (arbitro Russo di Nola)

Al 6' manca un rigore per gli emiliani: Berardi lanciato a rete non riesce a calciare per una spinta di Laxalt. Rischia grosso Izzo nella ripresa bloccando Ragusa con un 'abbraccio' attorno al collo a palla lontana.

PESCARA-LAZIO 2-6 (arbitro Giacomelli di Mantova)

Giusto il rigore concesso a favore dei padroni di casa - e poi sbagliato da Caprari - per l'atterramento di Zampano da parte di Hoedt. Regolari tutte le otto reti segnate.