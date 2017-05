La moviola di Juventus-Torino: Acquah espulso ed è polemica

La moviola di Juventus-Torino 1-1, arbitro Valeri di Roma.

L’ESPULSIONE DI ACQUAH – Al 57’ è stato espulso per doppia ammonizione il centrocampista granata. Un episodio che ha mandato su tutte le furie Sinisa Mihajlovic, immediatamente allontanato a sua volta per le proteste rivolte al quarto uomo Costanzo. Nell’intervento in tackle su Mario Mandzukic che genera il secondo giallo, in effetti, il centrocampista granata entra in modo violento, ma tocca la palla. Discutibile anche la prima ammonizione, giunta al 38’ per un tocco al volto su Paulo Dybala. L’argentino si mostra dolorante al viso, ma Acquah lo colpisce alla nuca.

IL CONTRASTO BONUCCI-BELOTTI – All’87’ il centravanti granata parte in contropiede e si invola nella metà campo bianconera, Bonucci sembra essere battuto in velocità ma rinviene e con esperienza sbilancia Belotti quanto basta per farlo cadere a terra. Per l’arbitro non è fallo.