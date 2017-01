La moviola di Napoli-Sampdoria: inesistente l'espulsione di Silvestre

Arbitraggio molto discusso per Di Bello nell’anticipo serale della 19esima giornata di Serie A. Nella sfida tra Napoli e Sampdoria, il direttore di gara sbaglia ad espellere il difensore blucerchiato Silvestre, che al 61’ rimedia il secondo giallo per un presunto intervento su Reina durante il rinvio del portiere azzurro. Come testimoniano le immagini, l’intervento non esiste.

In precedenza, al 38’ il Napoli recrimina per un contatto tra Skriniar e Mertens. Le immagini non chiariscono se era dentro o fuori dall’area, ma di certo era una punizione a favore dei partenopei.

Normale trattenuta di gioco quella che porta Callejon a protestare al 44’ dopo un contatto in area blucerchiata con Regini.