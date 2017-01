La moviola di Torino-Milan: manca un rigore ai rossoneri, Obi da espulsione

I principali casi da moviola di Torino-Milan 2-2, posticipo della 20/a giornata di Serie A. Arbitro Tagliavento di Terni. Belotti si trova in posizione regolare al momento del tiro di Ljajic in occasione del vantaggio granata.

Al 32' netto il rigore concesso ai padroni di casa per un fallo di Abate su Barreca. Cinque minuti dopo però manca un penalty in favore del Milan per un intervento evidente di Zappacosta su Bonaventura.

Nel primo tempo manca un giallo a Donnarumma, mentre è eccessivo quello estratto nei confronti di Moretti.

Nella ripresa corretta la valutazione del guardalinee che segnala il fuorigioco sul gol di Benassi dopo il tiro di Iago Falque. All'11' rischia grosso Obi per un brutto intervento da dietro su Abate. Poteva starci il cartellino rosso. Giusta infine l'espulsione per doppia ammonizione di Romagnoli.