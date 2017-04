La moviola: dubbi sul gol di Paletta, Zapata sembra toccare di mano

Crotone-Milan 1-1 (arbitro: Banti di Livorno)

Scintille nei primi minuti tra Deulofeu e Rosi, che reagisce con una manata dopo essere stato colpito dallo spagnolo. Se la cavano entrambi. E' regolare il gol del vantaggio dei calabresi all'8': Trotta non commette fallo su Zapata. Ancora l'attaccante del Crotone va a segno al 25' ma viene fermato da un fuorigioco inesistente: a tenerlo in gioco è Vangioni. Giusto non punire il contatto Ceccherini-Deulofeu in area calabrese, lo spagnolo esagera la spinta. Dubbi in occasione dell'azione della rete di Paletta: dalle immagini sembra che Zapata tocchi con il braccio. Giusto il secondo giallo nel finale a Kucka per intervento falloso su Falcinelli.

Bologna-Udinese 4-0 (arbitro: Celi di Bari)

Giusto annullare dopo pochi minuti il gol rossoblù di Krejci, in posizione irregolare così come quello successivo di Destro, che va a segno a gioco già fermo per il suo offiside.

Cagliari-Pescara 1-0 (arbitro: Minelli di Varese)

Al 23' i sardi sbloccano il risultato su rigore: Fornasier intercetta con il braccio staccato dal corpo il tiro di Joao Pedro. Giusto assegnare il penalty. Poco dopo la tecnologia conferma che Fiorillo respinge sulla linea il colpo di testa di Borriello. Dubbi per una spinta di Bruno Alves ai danni di Memushaj in area rossoblù. Nel finale, Muntari protesta con l'arbitro per i cori razzisti provenienti dagli spalti. Il direttore di gara non interviene e il centrocampista degli abruzzesi lascia il campo di sua iniziativa.

Empoli-Sassuolo 1-3 (arbitro: Doveri di Roma)

Pucciarelli sigla su rigore al 24' il provvisorio pareggio dei toscani, è evidente il tocco di mano di Ricci in area. Al 34' neroverdi di nuovo avanti con Matri, sono regolari sia la posizione di Berardi che quella dell'ex juventino. Manca un penalty alla squadra di casa per intervento di Peluso ai danni di Maccarone.

Genoa-Chievo 1-2 (arbitro: Pairetto di Torino)

Al 28' Simeone cade dopo una trattenuta con Cesar, il direttore di gara lascia correre e fa bene. Il fischietto decide in ogni caso al 36' di assegnare un rigore per i rossoblù: intervento di Cesar su Pandev, ma è il macedone a 'sbattere' contro l'avversario. Simeone dal dischetto sbaglia.

Palermo-Fiorentina 2-0 (arbitro: Tagliavento di Terni)

Annullato in chiusura di tempo un gol ai viola con Chiesa che insacca su sponda di Sanchez che però è in fuorigioco. Un minuto dopo fermato anche Nestorovski, a giunto a tu per tu con Tatarusanu: il rosanero è in offside di pochissimo. Nel finale corretta l'espulsione di Astori, al secondo giallo per intervento falloso su Sallai.