La moviola: generosi i rigori per Roma e Sampdoria, ne manca uno all'Inter

Crotone-Roma 0-2 (arbitro: Russo di Nola)

Generoso il rigore concesso alla Roma in avvio di partita per una spinta di Ferrari su Salah. L'egiziano infatti si lascia cadere accentuando la caduta. Nella ripresa al 13' Tonev va in gol ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Regolare il raddoppio della Roma. Salah parte in posizione regolare sul lancio di Paredes prima di servire a Dzeko l'assist per il 2-0.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Inter-Empoli 2-0 (arbitro: Celi di Bari)

Tre gli episodi dubbi. Su un cross dalla destra di Pucciarelli, c'è un tocco con la mano di Miranda. Si poteva concedere il penalty. Manca un rigore anche all'Inter per una spinta in area di Diousse su Eder lanciato a rete. Giusto lasciar correre infine per un tocco di mano di Veseli sul cross di D'Ambrosio.

LIVE – REPORT – PAGELLE

Palermo-Atalanta 1-3 (arbitro: Orsato di Schio)

Regolare la rete del vantaggio ospite. Conti si trova in linea sul cross di Spinazzola prima di battere Posavec. Lo stesso vale nella ripresa per il gol di Cristante sul suggerimento di Gomez.

LIVE – REPORT - PAGELLE

Sassuolo-Chievo 1-3 (arbitro: Pairetto di Nichelino)

In avvio di gara Letschert tiene in gioco Inglese e lo stende in area. Corretta la valutazione del direttore di gara che fischia il rigore ed espelle il giocatore per aver negato una chiara occasione da gol. Nella ripresa il secondo gol di Inglese andava annullato per un precedente fuorigioco di Meggiorini.

LIVE – REPORT - PAGELLE

Torino-Pescara 5-3 (arbitro: Maresca di Napoli)

Corretta la gestione dei cartellini in una partita già incanalata dopo un quarto d'ora di gioco. Regolari tutte le otto reti segnate.

LIVE – REPORT - PAGELLE

Sampdoria-Bologna 3-1 (arbitro: Fabbri di Ravenna)

Non c'è il rigore assegnato alla Sampdoria nella ripresa: Pulgar intercetta il cross di Bereszynski con il fianco e non con la mano. Decisivo il consiglio dell'addizionale Marinelli, dal momento che l'arbitro non aveva fischiato nulla. Un minuto dopo Schick raddoppia, la rete è regolare perché il ceco è tenuto in gioco da Mbaye.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Cagliari-Juventus 0-2 (arbitro: Calvarese di Teramo)

Dopo pochi minuti Alex Sandro spintona Dessena in area dopo il corner di Barella, il direttore di gara lascia correre ma restano i dubbi. Meritava il giallo un intervento di Lichtsteiner su Borriello, il bianconero viene graziato. Juve in vantaggio con Higuain al 37' del primo tempo: il 'Pipita' è in posizione regolare sulla verticalizzazione di Marchisio. Cagliari in dieci dal 23' della ripresa: Barella rimedia il secondo giallo per un'entrata in ritardo su Pjanic, sanzione sacrosanta. Nel finale dopo il colpo di testa di Dybala Rafael salva sulla linea, la tecnologia chiarisce che la palla non è entrata.

LIVE - REPORT - PAGELLE