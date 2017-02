La moviola: graziati Masiello e Costa

I principali episodi da moviola della 25esima giornata di Serie A.

Empoli-Lazio 1-2 (arbitro: Rizzoli)

Pronti, via e il direttore di gara tra la proteste dei capitolini ferma il gioco per un intervento di Costa su Milinkovic con Anderson involato verso la porta: avrebbe dovuto applicare la regola del vantaggio. Al quarto d'ora dubbi per un fuorigioco fischiato a Maccarone: l'attaccante dei toscani sembra in linea. Nella ripresa Immobile insacca la palla del pareggio dopo aver vinto il corpo a corpo con Bellusci, tutto regolare. Nel finale di gara brutto intervento di Costa ai danni di Djordjevic: il difensore empolese, già ammonito, meritava il secondo giallo ma Rizzoli lo grazia.

Atalanta-Crotone 1-0 (arbitro Banti)

Il direttore di gara grazia, poco dopo la mezz'ora, Masiello: il difensore nerazzurro, già ammonito, meritava un altro giallo per un intervento a gamba alta. Regolare ad inizio ripresa il gol del vantaggio di Conti, che scatta in posizione regolare. Al 15' Petagna viene steso da Ferrari, ma l'intervento è fuori area. Il giallo per il difensore dei calabresi è giusto perché non era ultimo uomo. Nel finale, annullato un gol agli ospiti: decisione corretta, il fuorigioco di Rosi è evidente.

segue con le partite della domenica