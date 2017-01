La moviola: manca un rigore a Napoli, Lazio e Juve, esagerato il 2° giallo ad Ansaldi

Milan-Napoli (arbitro Rocchi)

Terzo minuto di gioco: Paletta subisce un tunnel da Mertens in piena area di rigore e si vede costretto ad atterrare l'attaccante partenopeo. Manca un solare rigore al Napoli dunque. Napoli che subisce un torto anche al 45esimo minuto: Bacca si lascia cadere al limite dell'area dopo trascurabile contatto con Tonelli; per Rocchi è punizione dal limite con giallo al difensore del Napoli, ma le immagini dimostrano chiaramente l'inesitenza del fallo ai danni dell'attaccante colombiano. Contatto veniale. Stesso metro di giudizio per Mertens e Bacca: giuste le due ammonizioni per simulazione.

Chievo-Fiorentina 0-3 (arbitro Maresca)

I padroni di casa protestano per un presunto fallo di Astori su Meggiorini all'inizio dell'azione che porta al gol dell'1-0 viola. Non c'è alcun fallo però sull'attaccante gialloblù, che passa senza problemi il pallone al compagno di squadra Dainelli. Il centrale veronese sbaglia e 'regala' a Tello l'opportunità del gol. Ineccepibile invece il rigore concesso alla Fiorentina della ripresa, netto il fallo di Cacciatore in area su Chiesa.

Juventus-Lazio 2-0 (arbitro Massa)

Al 30' annullato giustamente un gol di testa Higuain per posizione di fuorigioco al momento della punizione battuta da Dybala. Nella ripresa l'arbitro nega un rigore per parte. Al 14' è irregolare la spallata di Asamoah su Lombardi, che cade in area. Nel recupero invece manca un penalty ai bianconeri per un intervento scorretto di Felipe Anderson su Pjaca.

Bologna-Torino 2-0 (arbitro Ghersini)

Nel primo tempo manca un rigore in favore del Bologna per una trattenuta di Rossettini su Destro che l'arbitro valuta come fallo in attacco. Regolare il primo gol di Dzemaili che non si aiuta con il braccio al momento del primo controllo.

Empoli-Udinese 1-0 (arbitro Russo)

Buona direzione dell'arbitro che non concede nel giro di tre minuti due rigori all'Empoli. In entrambe le occasioni è Mchedlidze il protagonista. Il georgiano nella prima occasione perde l'equilibrio dopo un duello con Samir, mentre nella seconda è lui stesso a commettere fallo su Felipe.

Genoa-Crotone 2-2 (arbitro Mariani)

Buono il vantaggio ligure con Simeone, che scatta in linea al momento del lancio di Rosi. Corretta anche la valutazione dell'arbitro sul calcio di rigore poi trasformato da Ocampos per una ingenua spinta di Ferrari nei confronti di Pandev. Due minuti prima il Crotone aveva chiesto giustamente una punizione a due in area per un retropassaggio volontario di Munoz su Lamanna. Episodio dubbio nel finale per un mani di Burdisso in area. Il braccio del difensore è largo ma l'arbitro non fischia fallo perché il pallone prima di colpire la mano sbatte sull'addome del giocatore.

Palermo-Inter 0-1 (arbitro Irrati)

Eccessiva la seconda ammonizione nei confronti di Ansaldi, che porta al rosso, per un fallo su Nestorovski. Nessun dubbio invece sul primo cartellino. Poteva starci invece un rigore chiesto dal Palermo per una trattenuta della maglia ai danni di Goldaniga.

Pescara-Sassuolo 1-3 (arbitro Valeri)

Corretta la valutazione di non fischiare fallo sul portiere in occasione della seconda rete di Matri. Giusto anche il rigore concesso al Pescara nel finale.

Atalanta-Sampdoria 1-0 (arbitro Rizzoli)

Nel primo tempo annullato un gol a Petagna in evidente fuorigioco sull'assist di Kurtic. Generoso il rigore concesso ai nerazzurri nella ripresa: Petagna invece del pallone colpisce il gluteo di Torreira, l'opposizione del difensore sembra essere regolare. Annullato giustamente anche un secondo gol all'Atalanta per fuorigioco di Caldara su tiro al volo da fuori area di Freuler.