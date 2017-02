La moviola: manca un rigore al Bologna, Cagliari penalizzato. Irregolare il gol della Fiorentina

Bologna-Inter 0-1 (arbitro: Mazzoleni di Bergamo)

Timide proteste dei padroni di casa in due situazioni in area di rigore dell'Inter poco prima della mezz'ora. Prima Krejci cade in area, ma è lui stesso a commettere fallo su Murill; poi finisce a terra Nagy ma il contatto con Medel non è punibile con un calcio di rigore. In avvio ripresa intervento pericoloso ma pulito in scivolata di Oikonomou su Palacio. Al 22' giusta l'ammonizione nei confronti di Miranda (che salterà la sfida con la Roma) per uno sgambetto del brasiliano su Verdi. Un minuto dopo manca un penalty in favore del Bologna per un calcetto di Eder su Dzemaili. Regolare la posizione di Gabigol, tenuto in gioco da Oikonomou, al momento dell'assist di D'Ambrosio.

Chievo-Napoli 1-3 (arbitro: Irrati di Pistoia)

Nel primo tempo il Napoli reclama due rigori, ma nel primo caso Pavoletti si lascia cadere dopo aver perso un duello spalla contro spalla con Spolli. Nel secondo invece il pallone carambola sul braccio di Gobbi in maniera involontaria. Regolare la rete del 3-1 veronese. Koulibaly, che sbaglia nell'occasione, tiene in gioco Meggiorini. Nel finale, in pieno recupero, l'arbitro annulla ingiustamente per fuorigioco un gol a Giaccherini. L'ex Bologna e Juventus si trova dietro la linea del pallone al momento di calciare a rete.

Sampdoria-Cagliari 1-1 (arbitro: Massa di Imperia)

Il Cagliari reclama legittimamente un rigore per un mani di Pavlovic in area. Nel finale pesa la decisione del fischietto ligure di annullare un gol regolare a Ibarbo sul punteggio di 1-1. Il fuorigioco di Pisacane infatti è ininfluente ai fini dell'azione.

Udinese-Sassuolo 1-2 (arbitro: Tagliavento di Terni)

In avvio di partita lieve contatto in area di rigore emiliana tra Samir e Acerbi. Giusto lasciar correre. Nella ripresa più dubbi sull'episodio che vede coinvolti De Paul e Peluso. Le immagini non chiariscono del tutto. Corretto invece l'annullamento del gol di Thereau all'8' per fuorigioco.

Pescara-Genoa 5-0 (arbitro: Abbatista di Molfetta)

Partita agevole da gestire, considerando il risultato a senso unico. Buona la gestione dei cartellini.

Roma-Torino 4-1 (arbitro: Guida di Torre Annunziata)

Due gli episodi dubbi, entrambi nell'area di rigore giallorossa. Il tocco di mano di Emerson è involontario: la palla rimbalza prima sulla coscia e poi sulla mano sinistra del brasiliano. Giusto non concedere il rigore. Nella ripresa al 19' intervento in scivolata rischioso ma pulito di Nainggolan, che ferma regolarmente Iturbe prendendo in pieno il pallone. Anche in questo caso decisione giusta dell'arbitro.

Milan-Fiorentina 2-1 (arbitro: Valeri di Roma 2)

Regolare la rete del vantaggio rossonero. Kucka è tenuto in gioco da Salcedo al momento del calcio di punizione. Ininfluente l'offside di Bacca. Qualche dubbio piuttosto sul fallo che porta al calcio da fermo, con Sosa che si lascia andare. Andava annullato invece il gol del pareggio viola. Kalinic sbuca alle spalle di Gomez ma Chiesa, autore del cross che porta all'1-1, riceve palla da Borja Valero in posizione di fuorigioco. Nel recupero del primo tempo sbaglia anche l'altro guardalinee, che ferma Bacca lanciato a rete per un fuorigioco che non c'è. Nella ripresa l'episodio più contestato. Gomez atterra Kalinic che gli aveva rubato il tempo sul lancio di Ilicic. Valeri non opta per una chiara occasione da gol, giudicando il croato non in pieno possesso del pallone e graziando quindi il difensore, punito con un cartellino giallo. I dubbi però rimangono. A un quarto d'ora dalla fine Suso cade in area. Giusta l'ammonizione per simulazione.

