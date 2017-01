La moviola: manca un rigore alla Roma, De Paul da espulsione

Torino-Atalanta 1-1 (arbitro: Damato di Barletta)

Nel primo tempo Conti viene trattenuto da Valdifiori in area di rigore, c'era rigore per l'Atalanta. Nel secondo tempo contatto tra Rossettini e Petagna in area, l'arbitro lascia correre. Nel finale l'arbitro non vede una deviazione di Kurtic su un tentativo di Belotti, c'era angolo per il Torino.

Sassuolo-Juventus 0-2 (arbitro: Doveri di Roma 1)

Manca un giallo al centrocampista neroverde Aquilani per un fallo su Cuadrado. Higuain ruba palla in modo regolare a Cannavaro in occasione dell'azione che porta al gol del 2-0.

Sampdoria-Roma 3-2 (arbitro: Mazzoleni di Bergamo)

Proteste giallorosse per due episodi decisivi nel secondo tempo. Non c'è il contatto tra Rudiger e Schick da cui nasce la punizione del vantaggio doriano. Sbaglia Mazzoleni a fischiare la punizione. In pieno recupero Bereszinski atterra in area Dzeko, fallo netto ma Mazzoleni fischia un fuorigioco inesistente del centravanti giallorosso. Errore dovuto alla segnalazione sbagliata dell'assistente La Rocca, in posizione irregolare ininfluente c'è infatti Totti mentre Dzeko parte in posizione regolare.

Udinese-Milan 2-1 (arbitro: Banti di Livorno)

I rossoneri protestano per la mancata espulsione di De Paul per un fallo da dietro commesso su De Sciglio. Errore pesante, perché due minuti dopo è lo stesso argentino a firmare il gol vittoria dei bianconeri friulani.

Fiorentina-Genoa 3-3 (arbitro: Orsato di Schio)

Giusto il rigore per il Genoa, espulso Bernardeschi per il tocco di mano in area sul tiro di Izzo. Grazie alla goal line technology si evince che la palla non aveva varcato la linea di porta. Simeone in posizione regolare su entrambi i gol del Genoa.

Cagliari-Bologna 1-1 (arbitro: Pairetto di Nichelino)

Giusta la prima espulsione ai danni dei rossoblù, Viviani si macchia di un brutto intervento nei confronti di Tachtsidis. Non c'era, invece, il fallo da cui nasce la punizione per il gol del pareggio cagliaritano firmato proprio da Borriello. Pertanto non c'era l'espulsione di Krafth.

Crotone-Empoli 4-1 (arbitro: Tagliavento di Terni)

Ineccepibile il rigore assegnato ai padroni di casa, Veseli affonda il tackle in scivolata e stende Stoian lanciato a rete.

