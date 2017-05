La prima di tre finali: Roma avversario scomodo ma dipende dalla Juventus (e dal Napoli...)

Se non ora, quando? Comincia, per la Juventus, il mese delle “tre finali”. Domenica sera, la Roma all’Olimpico. Un punto e sarà scudetto, il sesto consecutivo (in caso contrario, serve almeno una vittoria fra Crotone allo Stadium e Bologna). Mercoledì 17 maggio, sempre all’Olimpico, finale di Coppa Italia con la Lazio. Sabato 3 giugno, a Cardiff, finale di Champions con il Real.

Lo sport si divide in semina e in raccolto, quella non meno nobile di questo, ma agli atti passa solo il raccolto. L’ha già detto Allegri. Patti chiari: di qua la storia, di là la cronaca. La Juventus si ritrova, paradossalmente, prigioniera del motto che innalzò a ragione sociale: vincere non è importante, è l’unica cosa che conta (e dunque, due finali di Champions in tre anni verrebbero, eventualmente, gettate nella spazzatura?).

Video - Dani Alves e gli altri svincolati che hanno fatto la differenza 01:32

Ci si chiede se e quanto giocherà il Capitano. Fa parte della liturgia, ormai. Dovrebbe partire la fanteria leggera (El Shaarawy, Perotti falso nueve, Salah), ancora senza Strootman ma con Rudiger. All’andata decise un «golazo» di Higuain. La scorsa stagione finì 2-1 per la Roma, e il secondo lo segnò Pjanic, che però stavolta sarà avversario. Le classifiche si spiegano anche così.

Spalletti potrebbe raggiungere Sabatini all’Inter, ma il secondo posto impone uno strappo, una tregua: precedenza alla Champions diretta. La Roma ha potuto pensare solo alla Juventus, la Juventus no, ha eliminato il Monaco con una disinvoltura definita da Sacchi addirittura «devastante». Turnover? Minimo. Magari qualcosa sui lati e naturalmente Marchisio al posto di Khedira, infortunato.

Mario Mandzukic Getty Images

Cuadrado attraversa un periodo un po’ così, Dani Alves invece ha raggiunto un livello straordinario, alla faccia del «turista» che sembrò fino alla frattura del perone. Difesa a tre o a quattro, le alternative non mancano. In compenso, credo che Dybala, Higuain e Mandzukic giocheranno tutti. Singolare il caso del Pipita: un risultato positivo coinciderebbe con una coccola al «suo» Napoli. una sconfitta, viceversa, potete immaginare come verrebbe presa.

La trama coinvolge i picchi di un talento disordinato e l’esigenza di dover gestire e calibrare le risorse. L’idea del triplete titilla la pancia dei tifosi. Raccomandava Lippi che, per vincere qualcosa, bisogna cercare di vincere tutto. Certo, l’eventualità che la Juventus centri lo scudetto proprio all’Olimpico spingerà la Roma a rendere più rapide le transizioni e meno vaga la fase difensiva. Ma Allegri è un grande incartatore.

Pronostico secco: 1-1. Il vostro? Le vostre idee sulla sfida?