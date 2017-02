La prima gioia di Gabigol! L’Inter espugna Bologna 0-1

Un lampo nel buio, un gol inseguito per tanti mesi di panchine, tribune e fiducia ai minimi termini da parte prima di de Boer e poi di Pioli. All’81’ di Bologna-Inter, però, Gabriel Barbosa, entrato in campo da sette minuti, regala all’Inter una vittoria fondamentale per le ambizioni europee liberando la sua prima gioia nerazzurra. Un momento che rimarrà nella storia di questa stagione di Serie A e un parallelismo che, senza voler essere blasfemi, strappa perlomeno un sorriso: la prima rete di Ronaldo, il Fenomeno, era arrivata proprio al Dall’Ara nel settembre 1997. Quello che più conta per l’Inter è la sostanza: vincere giocando male alla vigilia del match contro la Roma, per il nono successo nelle ultime dieci, vale il quarto posto ritrovato e una spinta notevole per restare sul treno che conta.

La cronaca della partita

La prima occasione è dell’Inter ed è colossale: assist di Perisic e Palacio si divora un gol da due metri. Verdi allarga per Krejci che spreca con un tiro debole quindi Dzemaili ci prova da fuori, ma non inquadra lo specchio di un soffio.

Nella ripresa, Eder è impreciso dalla distanza mentre Perisic al volo, su innesco di D’Ambrosio, calcia debolmente. Sull’ennesimo cross di Candreva, lo stesso Eder spreca malamente quindi Perisic alza la traiettoria dal limite. Il tiro-cross di Verdi è molto insidioso, ma nella girandola di cambi entra anche Gabigol. È l’81’ quando il brasiliano firma il gol-partita dopo un’invenzione di Banega e l’assist di D’Ambrosio. Al 94’ Handanovic compie una parata salva-risultato con la manona sul tiro ravvicinato di Torosidis.

La statistica chiave

9 - L’Inter ha vinto nove delle ultime dieci gare di campionato (una sconfitta con la Juve nel parziale) e in sette di queste non ha concesso gol agli avversari. I nerazzurri arrivano a 48 punti: è il miglior risultato dopo 25 giornate dal 2009/10.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Gabigol: forse se l’immaginava così la sua prima rete in Italia… Un gol da tre punti in una gara sofferta. La sua gioia sincera è una liberazione e l’abbraccio dei compagni è la miglior ricompensa per iniziare sul serio la sua carriera nell’Inter.

Il peggiore in campo

Rodrigo Palacio : uomo in meno. Si divora un gol sotto porta in avvio, arriva sempre con un attimo di ritardo e spreca così un’altra ghiotta occasione. Un netto passo indietro rispetto alla prova contro l’Empoli e una triste conferma: il Trenza è da elogiare per quanto fatto in passato, ma oggi è la controfigura del giocatore che fu.

La dichiarazione

Samir Handanovic : "Questa vittoria vale di più perché non eravamo brillanti come al solito. Era importante solo vincere, ora Inter-Roma ha un senso”.

Il tabellino

Bologna (4-3-3): Da Costa; Mbaye (64’ Krafth), Oikonomou, Torosidis, Masina; Dzemaili, Pulgar (83’ Di Francesco), Nagy (69’ Taider); Verdi, Petkovic, Krejci. All. Donadoni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Murillo (55’ Ansaldi), Medel, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Joao Mario; Candreva (74’ Gabigol), Eder, Perisic; Palacio (74’ Banega). All. Pioli

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della Sezione di Bergamo

Gol: 81’ Gabigol (I)

Note: ammoniti Miranda, Gabigol, Torosidis, D’Ambrosio, Banega