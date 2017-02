La prima volta di Pjaca, il suo volo inizia a Crotone?

Non cambia il modulo, non cambia l’approccio e non cambia l’obiettivo. Massimiliano Allegri, però, questa sera a Crotone (calcio d’inizio alle 18) sembra intenzionato a cambiare qualcosa in termini di formazione nel recupero della 18esima giornata di campionato. Il tecnico della Juventus, nella conferenza stampa della vigilia, ha aperto le porte al debutto dal primo minuto di Marko Pjaca. Il croato classe 1995 che ha fatto perdere la testa a tutti la scorsa estate in Francia ed è arrivato a Torino per 23 milioni di euro. Un motivo d’interesse in più per il match dello Scida.

" Pjaca? Sarà il rinforzo di gennaio "

Ogni volta che ne parla, per Allegri sono complimenti. Partendo dalla definizione con cui lo aveva bollato recentemente. Il rinforzo di gennaio sarà lui, da questa sera avrà anche modo di provarlo sul campo. Può giocare dall’inizio – ha sottolineato Allegri nella conferenza stampa della vigilia -. Così anche oggi vi ho dato il titolo”. L’opzione più probabile sembra quella di vedere il croato al posto di Juan Cuadrado, con la conferma di Mario Mandzukic a sinistra, Paulo Dybala centrale e Gonzalo Higuain nel ruolo di prima punta. Tutto il potenziale offensivo bianconero in campo dal primo minuto, per sbrigare in fretta la pratica Crotone.

La prima volta dall'inizio

Per Pjaca sarà una prima volta dall’inizio in maglia bianconera. L’ultima partita con lui nell’undici di partenza è stata Dinamo Zagabria-Vardar dello scorso 20 luglio, ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League. Quel giorno segnò due reti e regalò un assist, preparandosi ai saluti nel modo migliore. Da quando è a Torino, però, il suo utilizzo è stato piuttosto limitato. 11 presenze per un totale di 148’. 94’ in campionato, 260 in Champions League e 28’ in Coppa Italia. Spiccioli nei quali è riuscito a mettersi in mostra soltanto in modo limitato. Ma adesso, smaltito l’infortunio, è pronto a spiccare il volo. Inizierà da Crotone?

Marko Pjaca, Juventus, 2016-17LaPresse

Le probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Capezzi, Barberis, Stoian; Trotta, Falcinelli. All.: Nicola.

Indisponibile: Rodhen.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah; Sturaro, Pjanic; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Indisponibili: Chiellini, Marchisio, Mandragora, Lemina.