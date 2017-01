La Roma lavora al rinnovo di Radja Nainggolan

Roma sempre al lavoro per definire il rinnovo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che gioca ormai da tre anni con la maglia giallorossa, ha il contratto in scadenza 2020 ma la società capitolina sta lavorando per un prolungamento di un anno con ritocco dello stipendio. L’offerta della Roma permetterebbe infatti al belga di raggiungere gli ingaggi dei top in serie A. La mossa di Pallotta, oltre che una gratifica per il giocatore è anche una mossa per blindare il numero 4, che ha addosso gli occhi di tutte le big d’europa. Nel giro di tre stagioni, Nainggolan ha raccolto 137 presenze totali, segnando 20 gol con 12 assist. Cosa non da meno, in 3 stagioni è diventato vero e proprio leader della squadra, sostituendo egregiamente le doti carismatiche di un centellinato Totti e un discontinuo De Rossi.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)