La Roma punta Defrel e Pellegrini ma il rinforzo per gennaio potrebbe essere Torreira

Mercato frizzante in casa Roma. Ci avviciniamo sempre più all’apertura della sessione invernale e il ds Massara non vuole farsi trovare impreparato. La rosa, secondo Luciano Spalletti, andrebbe puntellata in qualche reparto, specialmente con un centrocampista centrale e un esterno in grado di sostituire Salah (impegnato in coppa d’Africa) e di rimpiazzare Iturbe (sempre più in uscita). Nella giornata di ieri, c’è stato un incontro tra il ds giallorosso e il dt del Sassuolo Angelozzi in quei di Trigoria. I profili sondati sono quelli di Lorenzo Pellegrini e Grégoire Defrel.

Per il centrocampista, proveniente proprio dal settore giovanile della Roma, il Sassuolo ha alzato le mura riguardo a un suo possibile addio a gennaio. Trasferimento dunque rimandato a giugno: essendo il giovane mediano in prestito, la Roma eserciterà l’opzione di recompra, versando nelle casse del patron Squinzi una cifra di 10 milioni di Euro.

Più complessa la questione Defrel. Un suo arrivo sarebbe particolarmente gradito da Spalletti, che tra le altre caratteristiche potrebbe sfruttare anche la duttilità del francese. L’attaccante ex Cesena può infatti ricoprire il ruolo di ala destra o anche quello di centravanti, per dare un’alternativa a Dzeko o, magari, anche affiancarlo. Nonostante questi aspetti positivi, sembra difficile un suo approdo in giallorosso, dato che il Sassuolo spara altissimo.

Ma non finisce qui: in questi giorni sono stati fatti sondaggi anche per Torreira della Samp (centrocampista, si era parlato di lui anche in orbita Inter) e per l’esterno del Genoa Laxalt, che tanto bene sta facendo questa stagione. Tanti nomi ma una sola certezza: la Roma comprerà almeno un centrocampista. Resta da capire chi…

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

Video - I 5 momenti magici del calcio nel 2016 00:57

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi