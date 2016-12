La Roma punta il Chievo: vittoria e gol per sbloccare l'attacco e ripartire

L’ultima volta in cui la Roma ha festeggiato per un gol dei suoi attaccanti di ruolo era il 27 novembre: 3-2 contro il Pescara, con doppietta di Edin Dzeko in apertura e rigore trasformato da Diego Perotti nella ripresa. È passato quasi un mese, con il trittico di fuoco che ha visto i giallorossi vincere il derby e battere il Milan grazie ai centrocampisti (due gol di Nainggolan, uno di Strootman) ma arenarsi allo Juventus Stadium nonostante un possesso palla maggiore rispetto a quello degli avversari. Nel mezzo, anche l’ultima partita della fase a gironi di Europa League, uno 0-0 ininfluente contro i romeni dell’Astra Giurgiu, dove Spalletti ha schierato Francesco Totti sorretto da Stephan El Shaarawy e Juan Iturbe.

La posta in palio

Quella con il Chievo sarà una partita speciale per tanti motivi: sarà l’ultima prima della sosta, darà la possibilità (almeno psicologica) di recuperare in classifica i 3 punti persi sabato scorso dalla Juventus (che ha visto posticipato il match con il Crotone per l’impegno in Supercoppa contro il Milan), e sarà l’ultima partita di Momo Salah prima della partenza per la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerlo lontano per 5-6 gare di campionato. E sarà anche l’ultima prima della sessione di mercato invernale, dove i giallorossi potrebbero pensare di agire inserendo un nuovo giocatore offensivo (il Papu Gomez chiesto da Spalletti?) proprio per supplire all’assenza dell’egiziano, finora autore di 8 reti in stagione e fondamentale con la sua velocità per far male in ripartenza e per servire i rimorchi centrali di Dzeko.

Dzeko, Salah - Roma v Crotone - Serie A 2016/2017LaPresse

Numeri da brivido

Finora, i numeri parlano in favore della Roma. Dopo una sconfitta, i giallorossi hanno sempre risposto in maniera violenta (4 gol realizzati contro Crotone, Astra Giurgiu e Viktoria Plzen), e, in casa, possono vantare un fatturato offensivo di grandissima qualità. Nelle 8 partite disputate all’Olimpico, la Roma ha fatto percorso netto (unica in campionato assieme alla Juventus, che ha vinto tutte e 9 le gare giocate allo Stadium), con 24 gol realizzati, miglior dato della Serie A, con una media di 3 a partita.

La Roma all'Olimpico: 8 partite, 8 vittorie, 24 gol fatti (3.0 a partita)

Partita Marcatori Roma-Udinese 4-0 Perotti x2, Dzeko, Salah Roma-Sampdoria 3-2 Salah, Dzeko, Totti Roma-Crotone 4-0 El Shaarawy, Salah, Dzeko x2 Roma-Inter 2-1 Dzeko, Manolas Roma-Palermo 4-1 Salah, Paredes, Dzeko, El Shaarawy Roma-Bologna 3-0 Salah x3 Roma-Pescara 3-2 Dzeko x2, Perotti Roma-Milan 1-0 Nainggolan

In particolare, la Roma è sempre stata spietata contro le squadre di medio-bassa classifica, controllando il gioco e riuscendo a esprimere tutto il potenziale offensivo: prendendo sempre in considerazione le partite giocate all’Olimpico, spiccano i 4 gol rifilati a Udinese, Crotone e Palermo, ma anche i 3 con cui la squadra di Spalletti ha piegato Sampdoria, Bologna e Pescara.

Dzeko - Roma-Viktoria Plzeň - Europa League 2016/2017 - LaPresseEurosport

Il risveglio di Edin Dzeko?

E Dzeko? Dopo aver realizzato 12 reti nelle prime 14 giornate di campionato e aver toccato numeri che avevano acceso paragoni con la straordinaria scorsa stagione di Gonzalo Higuain, il bomber bosniaco si è fermato con la doppietta che ha colpito a freddo la distrattissima difesa del Pescara. L’ultima versione di Dzeko, ripreso in testa alla classifica marcatori da Belotti e Icardi, è stata molto simile a quella del giocatore involuto e intristito della scorsa stagione: sabato, allo Stadium, Dzeko è rimasto imbrigliato nelle maglie della difesa bianconera, completamente svuotato da quella voglia di battersi, correre e lottare che lo ha caratterizzato nella prima parte di campionato. Contro il Chievo, dove dovrebbe agire all’interno di una formazione molto offensiva, con Perotti, El Shaarawy e Salah, avrà una ghiotta possibilità per dimostrare di poter tornare sui livelli tenuti fino a fine novembre.