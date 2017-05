La Roma rimanda la festa della Juventus: 3-1 all'Olimpico, giallorossi a -4

Questione di fame, questione di motivazioni. E’ probabilmente maggiore, quella della Roma, che nella serata in cui è spalle al muro vuole evitare la festa Scudetto dei rivali sul proprio campo, tirando fuori così una gran reazione d’orgoglio e tenendo aperto – almeno per la matematica, cosa poi più importante di tutte – il campionato. La Juventus dell'Olimpico, mezza incerottata e con un po’ di turnover, lascia infatti il passo a una Roma che si impone 3-1 in rimonta e lo fa grazie ai gol di De Rossi, El Shaarawy e Nainggolan, bravi a rispondere all’iniziale vantaggio di Lemina. La squadra di Spalletti va così a -4 dai bianconeri a due giornate dalla fine, mangiandosi probabilmente le mani per i punti persi nel derby e in generale per strada lungo tutta la stagione. La Juventus infatti, ancora impegnata su tre fronti, deve inevitabilmente concedere qualcosa – come dimostrato stasera – ma tra 7 giorni allo Juventus Stadium contro il Crotone potrà nuovamente provare a chiudere i conti (contro la squadra più in forma, dati alla mano, del campionato). Prima però per i bianconeri, mercoledì, c’è la finale di Coppa Italia. Con la sensazione che, nonostante un po’ di evidente stanchezza, si vedrà un’altra Juve.

La cronaca

Roma che parte carica e con la voglia di mettere in chiaro fin da subito le proprie volontà bellicose, ma la realtà dice che nonostante il buon giro palla dei giallorossi e un atteggiamento decisamente più guardingo della Juventus – in fase di non possesso quasi un 4-5-1 con Cuadrado e Mandzukic centrocampisti aggiunti – sono comunque i bianconeri a essere più pericolosi. Asamoah infatti centra un palo dopo soli 7 minuti, mentre al 21’ la Juve è già avanti. L’azione è da manuale, con un delizioso pallone di Sturaro per il movimento a scappare dietro di Higuain, che a sua volta vede l’inserimento di Lemina e con un assist perfetto manda in gol il gabonese. Il vantaggio della Juventus però dura poco, perché la Roma ha il grande merito di reagire immediatamente. Tre minuti più tardi infatti De Rossi risponde presente in mischia dopo il colpo di testa di Manolas, e così al secondo dei tentativi il capitano della Roma mette dentro l’1-1. I giallorossi provano poi a sfruttare il momento, ma dai successivi 10 minuti di furore agonistico non ne esce nulla e a riposo si va così sull’1-1.

Daniele De Rossi festeggia con Stephan El Shaarawy il gol dell1-1 in Roma-Juventus, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Ma dagli spogliatoi la squadra di Spalletti esce se possibile ancor più determinata – come dimostrato anche dai due gialli a Fazio e De Rossi nel giro di 4 minuti – e dopo 600 secondi passa nuovamente. El Shaarawy punta Lichsteiner e lascia partire un piattone beffardo che Buffon per una volta valuta male: il pallone, per altro anche leggermente deviato, sbatte sul palo e va dentro. E’ il gol che esalta il pubblico e la squadra di casa, con la Juve invece incapace di reagire allo schiaffo degli avversari. E così, Nainggolan, nel finale, suggella la prestazione da migliore in campo con la bordata dopo l’assist di Salah che scrive la parola fine alle ostilità. Solo nel finale e dopo i cambi la Juventus abbozza infatti la reazione, ma i tentativi sono tardivi e il risultato regge fino alla fine. Campionato di fatto ancora aperto. Crotone permettendo, ovviamente.

La statistica

3, come i gol subiti dalla Juventus stasera. Gli stessi presi nell’intero cammino in Champions League quest’anno.

Il tweet

Il migliore

Nainggolan. Con la fame, con la rabbia, con il cuore, con la testa e con l’orgoglio. Uomo in più di questa Roma in mezzo al campo dove spadroneggia nel rivisitato e poco efficiente centrocampo bianconero. Il gol ne suggella la prova.

Il peggiore

Lichtsteiner . Non la migliore delle sue serate. Sfortunato ma anche molto distante nella marcatura del gol di El Shaarawy. Abbiamo visto versioni più convincenti.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Paredes; Salah (93’ Totti), Nainggolan (78’ Juan Jesus), El Shaarawy; Perotti (69’ Grenier).

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner (64’ Dani Alves), Bonucci, Benatia, Asamoah; Lemina, Pjanic, Sturaro (69’ Dybala); Cuadrado (78’ Marchisio), Higuain, Mandzukic.

Gol: 21’ Lemina, 24’ De Rossi, 56’ El Shaarawy, 66’ Nainggolan.

Note – Ammonti: Fazio, De Rossi, Paredes; Benatia, Higuain.