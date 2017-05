La Roma riparte da De Rossi: raggiunto l'accordo per un prolungamento biennale

Finalmente capitano, senza se e senza ma. Senza i dubbi che negli ultimi mesi parevano allontanarlo dalla Capitale. Senza soprattutto l’aggettivo "futuro” a cui è stato abituato da anni e anni. Daniele De Rossi ha sciolto le riserve e, stando a quanto riporta Sky Sport, nelle prossime ore annuncerà il suo prolungamento biennale con la Roma.

Finalmente capitano

La Roma, inizialmente, pareva intenzionata ad offrire soltanto un contratto annuale al centrocampista. Ma, con il passare del tempo, si è trovata una mediazione che ha portato quanto meno a un contratto di due stagioni a 4 milioni di euro netti l'anno. De Rossi, 34 anni a luglio, potrà così continuare una carriera nel solco tracciato da Francesco Totti. E apprestarsi a vivere nell’ordine la stagione diciassette e diciotto in giallorosso. Da capitano e leader a tutto tondo.

2017, Daniele De Rossi, Roma, LaPresseLaPresse

Prima Strootman, ora Di Francesco

Un periodo intenso dalle parti di Trigoria. Non soltanto per l’addio di Totti, ma anche per il prolungamento di Kevin Strootman sino al 2022 (annunciato lunedì) e la scelta del successore di Luciano Spalletti. Il candidato unico rimane Eusebio Di Francesco, resta da capire se potrà essere annunciato già entro il fine settimana o se la Roma dovrà attendere ancora per liberare il tecnico dal Sassuolo.