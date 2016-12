La Roma si dimentica Francesco Totti nella foto di auguri su Facebook e i tifosi insorgono

Totti è la Roma. Quante volte l’abbiamo letto e sentito dire in questi 23 anni di matrimonio. Per qualcuno in società però non è così visto che nel fotomontaggio d’auguri pubblicato sull’account Facebook dalla Roma per augurare Buon Natale a tutti i tifosi giallorossi, del capitano giallorosso non c’è traccia.

Nonostante il clima natalizio la gaffe ha scatenato commenti al vetriolo da parte di tanti fans della compagine capitolina che avrebbero preferito vedere Totti invece di Spalletti al centro della foto: “Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella!” si legge in uno dei tanti commenti di risposta al post. Tra chi vede una tesi complottista (“Vogliono fare fuori Totti, in primis Spalletti”) e chi suggerisce un repentino cambio con l’inserimento di Totti e Florenzi nella foto, una certezza c’è: per i tifosi una Roma senza Totti non esiste.