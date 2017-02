La Roma si riprende il 2° posto: 2-0 a Crotone, firme di Nainggolan e Dzeko

Importante successo della Roma che non sbaglia allo Scida e trova un'importantissima vittoria per rispondere al successo del Napoli nell'anticipo di venerdì e per rimanere a contatto con la Juventus. La squadra di Spalletti trova il vantaggio nel primo tempo con Nainggolan, come al solito decisivo, con il belga che eguaglia il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (le 6 reti dello scorso anno). Buona la prestazione dell'ex Cagliari che prova a scrollarsi di dosso le ultime polemiche rispetto all'argomento Juventus... Nella ripresa la Roma fatica però a raddoppiare fino all'incursione di Salah che regala il 2-0 a Džeko, che ritrova il sorriso dopo il rigore sbagliato nel primo tempo (secondo in questa Serie A). Un buon modo per cominciare la settimana in vista delle sfide contro Villarreal e Torino. Buone notizie anche per Mário Rui che finalmente debutta in campionato dopo le due presenze in Coppa Italia.

Cronaca

Partita difficile da sbloccare per la Roma che si trova davanti un Crotone compatto, sempre pronto a raddoppiare la marcatura sui terminali offensivi giallorossi. La prima occasione è proprio per i calabresi ,anche se la conclusione di Tonev non impensierisce più di tanto Szczesny. Al 16' arriva la prima grande chance per la squadra di Spalletti con il rigore conquistato da Salah per fallo di Ferrari: in assenza di Perotti è Džeko a presentarsi dal dischetto, con il bosniaco che manda però a lato. Ci riprova Salah, questa volta di testa, su cross di Emerson Palmieri, ma la sua conclusione finisce alta di pochissimo. Sembra un primo tempo destinato allo 0-0, prima dell'incursione di Nainggolan che al 40' supera con un preciso destro Cordaz dopo un triangolo chiuso con Salah.

Missione raddoppio per la Roma nel secondo tempo, ma in avvio di ripresa c'è la traversa di Džeko (sulla deviazione di Ferrari) e il palo di Fazio su cui Džeko non riesce ad arrivare in tap-in. Ci prova anche il Crotone ma viene annullato un gol a Falcinelli per fuorigioco, mentre Szczesny risponde presente sulla conclusione di Acosty. Nicola crede nel pareggio ed inserisce una punta in più, con Trotta che entra al posto di Dussenne, ma un minuto più tardi arriva il raddoppio della Roma con Džeko che non può sbagliare a porta vuota su assist di Salah.

La statistica

3 - Terzo rigore sbagliato da Džeko con la maglia della Roma su 7 tentativi, secondo consecutivo dopo l'errore del Friuli contro l'Udinese del 15 Gennaio scorso. Il primo errore fu in Champions, la scorsa stagione, nella gara persa 6-1 contro il Barcellona.

Il Tweet

Fischi a Nainggolan compresi, la risposta del pubblico di Crotone è stata importante allo Scida. Fino all'ultimo i calabresi hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra...

Il migliore

Radja NAINGGOLAN - Il migliore della Roma per costanza. Nel primo tempo si dà da fare anche per la conquista del pallone a centrocampo, ed è sempre molto attivo nello scambiare con i compagni di reparto. Partita bloccata nella prima frazione di gioco, ci pensa proprio lui a sbloccarla.

Il peggiore

Aleandro ROSI - Mai un affondo sulla destra, fascia che il Crotone non usa praticamente mai in fase offensiva. Anche da difensore sbaglia qualcosa, sul 2-0 non c'è la sua marcatura su Džeko.

Tabellino

Crotone-Roma 0-2

Crotone (4-4-1-1): Cordaz; Ceccherini, Dussenne (76' Trotta), G.Ferrari, Mesbah (55' Sampirisi); A.Rosi, Crisetig, Capezzi, Acosty; Tonev (81' Nalini), Falcinelli. All. Davide Nicola

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres (88' Mário Rui), L.Paredes, Strootman, Emerson Palmieri; Salah (80' D.De Rossi), Nainggolan (90+1 Diego Perotti); Džeko. All. Luciano Spalletti

Marcatori: 40' Nainggolan (R); 77' Džeko (R)

Arbitro: Carmine Russo, sezione di Nola

Ammoniti e espulsi: nessuno