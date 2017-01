La Roma si riscopre solida e compatta: a Genova basta un autogol di Izzo, Juve a -1

Qui ci avevano perso Fiorentina, Milan e Juventus. E il Napoli aveva raccolto solo un punticino. Non c’era modo migliore di iniziare l’anno per la Roma, che chiude il girone d’andata con una di quelle vittorie che possono cambiare il peso di una stagione. A Marassi infatti i giallorossi si scoprono cinici, compatti e capace di vincere anche le partite sporche, quest’ultimo da sempre uno dei talloni d’Achille della Roma ‘costante seconda’ dell’ultimo decennio. Un’autorete – quella di Izzo – arrivata a legittimazione di un primo tempo dove la squadra di Spalletti aveva creato di più e di una ripresa dove alla fine, senza particolarissime sofferenze – e anche un palo colpito da Dzeko – i giallorossi hanno dimostrato di aver meritato. Il segnale alla Juventus è così lanciato forte e chiaro: per ora, seppur con una partita in più, la classifica dice -1 punto. E se lo spirito sarà sempre questo da qui alla fine, beh signori il campionato potrebbe essere molto meno scontato di quanto non si racconti da parecchio tempo a questa parte.

La cronaca

Spalletti sceglie uno schieramento a specchio ma che le due squadre siano disposte a giocarsela su tutti i fronti è chiaro fin da subito. Dopo 50 secondi Laxalt impegna Szczesny, un minuto dopo Dzeko va a colpo sicuro ma obbliga Perin a un miracolo che gli costa anche il ginocchio sinistro. Insomma, Genoa e Roma fedeli ai precedenti si sfidano a viso aperto, ma da una situazione del genere alla fine a trarne maggiore beneficio è proprio la qualità dei giallorossi. Perotti infatti è troppo altruista quando cerca il passaggio di troppo davanti alla porta; così come Nainggolan è poco preciso quando sceglie la potenza anziché la precisione sul bel passaggio di Dzeko. E alla fine la Roma passa comunque, ma ha bisogno dell’aiuto fondamentale di Izzo, che è sfortunato nel tentativo di anticipo a Perotti e mette nella sua porta il tiro-cross di Bruno Peres.

Nella ripresa però si ripresenta con l’atteggiamento giusto, portando da subito pressione e non accontentandosi del minimo vantaggio. Dzeko, sull’ottimo cross di Nainggolan, è perfetto nell’anticipo a Burdisso ma trova il palo a dirgli di no. Solo qualche minuto dopo lo 0-2 sfiorato la Roma decide di abbassarsi e compattarsi, per via anche di un Genoa che con tutte le forze si butta alla ricerca del pareggio. Di vere occasioni però per la squadra di Juric non ne arrivano se non al 92’, quando Ocampos trova il pallone sotto l’incrocio ma Sczcesny è perfetto nel volo plastico a deviare in corner. Una parata che vale tre punti ed è simbolo di una Roma tutto sommato cinica, compatta… e che finalmente sa vincere anche da grande.

La statistica

Il Genoa si conferma una delle vittime preferite della Roma che negli ultimi 10 incroci ci ha vinto nove volte.

Il tweet

Il migliore

Strootman. Uomo di un’intelligenza calcistica fuori dal comune. E’ su ogni diagonale di passaggio del Genoa in mezzo al campo. Recupera una quantità infinita di palloni e li ripulisce sempre in maniera lucida.

Il peggiore

Cofie. Tante letture sbagliate e una sfida con Strootman e De Rossi che oggi è apparsa davvero impari. Anche tanti semplici appoggi sbagliati.

Il tabellino

Genoa (3-4-3): Perin (8’ Lamanna); Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic (77’ Pinilla), Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic (62’ Edenilson), Simeone; Ocampos.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (85’ Manolas), De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan (88’ Paredes), Perotti (78’ El Shaarawy); Dzeko.

Gol: 35’ aut. Izzo.

Note – Ammoniti: Cofie, Ocampos; Rudiger, De Rossi, Strootman, Fazio.