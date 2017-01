La Roma stende il Genoa, show Atalanta a Verona: la Lazio riparte con Immobile

Chievo-Atalanta 1-4 (4’ e 22’ Gomez, 42’ Conti, 62’ Pellissier, 69’ Freuler)

L'Atalanta domina e vince a Verona 4-1, battendo un Chievo remissivo e rinunciatario che non riesce a porre rimedio alla rapidità di gioco e solisti avversari. Reti nel primo tempo di Gomez (prima doppietta stagionale, non accadeva dal 2013) e Conti, per un risultato già chiuso dopo la prima frazione. Nella ripresa Pellissier accorcia le distanze e poi Freuler firma il definitivo 4-1. Nerazzurri quinti in classifica con 35 punti (miglior piazzamento di sempre dopo il girone d'andata), Chievo ridimensionato dopo questo crollo interno (il 3° stagionale dopo quelli contro Milan e Juventus).

Genoa-Roma 0-1 (36’ aut. Izzo)

La Roma si scopre solida e cinica e dalla difficile trasferta di Marassi esce col massimo della posta. Ai giallorossi basta un’autorete di Izzo nel primo tempo, poi gestita bene nella ripresa senza andare in particolare sofferenza (se non al 92’ con la gran parata di Szczesny) ma anzi lanciando un segnale importante: ovvero quello di una squadra che sa compattarsi. E’ un successo d’oro per i giallorossi perché mette pressione alla Juventus, al momento distante solo un punticino e impegnata in serata contro il Bologna.

Lazio-Crotone 1-0 (89' Immobile)

Un gol messo a segno da Ciro Immobile fa esplodere l'Olimpico, rilancia la Lazio dopo il ko rimediato contro l'Inter prima della sosta e vince la resistenza del Crotone, togliendo i biancocelesti dall'imbarazzo di un pareggio casalingo contro l'ultima in classifica. Termina 1-0 per gli uomini di Inzaghi, che nel primo tempo sbattono in più occasioni contro Festa (riserva dello squalificato Cordaz) e sbagliano un calcio di rigore con Biglia, che dal dischetto colpisce la traversa. Il guizzo al 90' dell'ex granata, in una delle pochissime sbavature della difesa di Nicola, è l'episodio decisivo della gara.

Sassuolo-Torino 0-0

Finisce 0-0 al "Mapei Stadium" tra Sassuolo (che ritrova Domenico Berardi dopo 4 mesi di infortunio al ginocchio) e Torino. Molto meglio i granata nel primo tempo, vicinissimi al vantaggio con le con le occasionissime di Obi, Benassi e Belotti, quest'ultimo su spettacolare rovesciata acrobatica. Nella ripresa entrano in gioco Iturbe e, appunto, Berardi ma il match rallenta i propri ritmi e si protrae sul finale a reti inviolate.

Rinviata per neve Pescara-Fiorentina

La classifica dopo gli incontri delle 15:

Juventus 42 punti; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Atalanta 35; Milan e Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27; Udinese e Chievo 25; Cagliari, Genoa e Sampdoria 23; Bologna 20; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone e Pescara 9.