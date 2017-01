La Sampdoria rescinde con Cassano: ora va alla Virtus Entella?

" La rescissione con Cassano è un epilogo amaro. Il suo ritorno poteva essere diverso, ma alla fine dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi, visto che le posizioni sono differenti, ma tutte e due legittime. "

Con queste parole, l’avvocato Antonio Romei, stretto collaboratore del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha annunciato il divorzio tra la società blucerchiata e Antonio Cassano. La fine burrascosa del rapporto ristabilito nell’agosto 2015 dopo una prima avventura vissuta tra il 2007 e il 2011, era nell’aria già da tempo, e ora è arrivata la conferma ufficiale.

Cassano, che non rientra più nei piani della società, è stato messo fuori squadra in estate ed è tornato ad allenarsi con la Primavera soltanto a novembre: non gioca una partita ufficiale da più di 250 giorni, ma non sembrerebbe intenzionato a dare l’addio al calcio a 34 anni di età.

In questo momento, sembrerebbe inverosimile l’approdo in un’altra squadra di Serie A, mentre si aprirebbero le porte del campionato cadetto: Fantantonio, infatti, ha sconfessato voci di offerte di mercato dalla Cina perché vorrebbe rimanere in Liguria, visto che la moglie, Carolina Marcialis, ha ripreso a giocare a pallanuoto, la sua grande passione da adolescente. In questo senso, la destinazione più probabile sarebbe la Virtus Entella, soluzione già ventilata da tempo.