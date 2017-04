La Serie A a 18 squadre è imprescindibile, ma per Tavecchio non è una priorità

Chi vi scrive ha seguito con attenzione la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Palermo di ieri pomeriggio: uno spettacolo francamente inaccettabile considerando il gap di almeno una categoria che separava le due squadre coinvolte. Numeri e dati sotto gli occhi di tutti, impossibili da ignorare: 5 gol in 18 minuti rifilati dai padroni di casa allo sgarrupato avversario e partita risolta ancor prima di iniziare. Da una parte una rosa estremamente qualitativa – dopotutto parliamo di una delle squadre rivelazione del massimo campionato italiano – dall’altra un’armata brancaleone catapultata su un palcoscenico troppo prestigioso per le proprie potenzialità. Giornate come questa non fanno altro che accentuare un'evidente falla del nostro calcio: la Serie A a venti squadre. Una cantilena già sentita mille volte ma che vale la pena di ribadire senza soluzione di continuità: la nostra crociata contro tale obbrobrio è difatti improntata al “repetita iuvent”.

Quella classifica marcatori sospetta

Belotti e Dzeko 25, Icardi 24, Higuain 23, Dries Mertens 22 e Ciro Immobile 20: sono ben sei i calciatori di Serie A che hanno scollinato quota 20 gol in campionato, uno scenario che non si verificava da 20 anni e che in assoluto si è palesato solo tre volte. Uno scenario propiziato da difese non proprio impenetrabili, spesso semplicemente inadeguate per opporsi alle bocche di fuoco delle migliori squadre di Serie A. Sezionando al microscopio il lotto dei maggiori cannonieri ci si accorgerà che alcuni di loro non avevano mai raggiunto quelle cifre in campionato, altri ancora non le agguantavano da tempo immemore. È un dato eclatante, ma non certo l’unico che corrobora la nostra tesi di fondo: la competitività del nostro campionato è drammaticamente calata. Del resto una rapida occhiata alla classifica verrebbe più di mille elucubrazioni: vedere Palermo e Pescara languire in fondo alla classifica a distanza incolmabile dalla zona salvezza dovrebbe portare a profonde riflessioni.

Scenari da evitare

La riduzione a 18 squadre forse non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma di certo contribuirebbe ad innalzare il livello complessivo e scongiurerebbe certi grotteschi scenari; come ad esempio un Genoa che vince una sola volta (!) nel girone di ritorno ma non rimane mai invischiato nella lotta per non retrocedere, oppure un Empoli che si può permettere il lusso di perdere sette partite consecutive mantenendo in ogni caso un gap rassicurante dalla terz’ultima della classe. Tale panorama non è più sostenibile, chi volta la testa dall’altra parte è complice.

" Serie A 20 squadre? Ci ho sempre pensato, ma ci sono degli interessi tali che è difficile portarli a termine. Comunque in Europa sono tanti i campionati a 20 squadre (Carlo Tavecchio) "

Tavecchio alza bandiera bianca

Rebus sic stantibus, cambiare radicalmente tale panorama dovrebbe essere il primo punto all’ordine del giorno per chi governa il nostro calcio; eppure per il numero uno della FIGC la riduzione delle squadre del massimo campionato non è più una priorità. Il paragone con i campionati europei di Tavecchio ai microfoni di Radio Anch’io è infelice, basti pensare al virtuoso caso della Premier League, dove il Sunderland ultimo in classifica fattura due milioni più del Napoli e, forte degli introiti provenienti dai diritti televisivi, si è potuto permettere di spendere 37 milioni sul mercato. Al momento in cui scriviamo scenari di questo genere in Italia appartengono al campo dell'utopia.