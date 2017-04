La Serie A pensa al maxi-spezzatino, ma i rischi potrebbero essere più dei benefici

Era stato il Correrie dello Sport, qualche giorno fa, a lanciare la notizia. E con la pubblica esposizione di Carlo Tavecchio non paiono esserci molti altri dubbi. Tra le varie rivoluzioni della prossima stagione in Serie A, dopo l’arrivo della var, pare ormai essere quasi certo l’arrivo del maxi-spezzatino.

Un programma della giornata di campionato ancora più spezzettato di quello attuale, che in questa stagione era stato così suddiviso:

anticipi del sabato alle 18.00 e alle 20.45;

lunch-match della domenica alle 12.30;

partite pomeridiane della domenica alle 15.00;

posticipo della domenica alle 20.45.

Con la nuova rivoluzione voluta da Tavecchio si passerebbe a un weekend ancor più allungato, con partite che inizierebbero il venerdì per terminare al lunedì sera, per la gioia soprattutto delle televisioni, ovviamente così pronte a fornir maggior prodotto ai propri abbonati; e un po’ meno del pubblico allo stadio e dei tanti fantallenatori presenti lungo il Paese, per un fenomeno ormai di costume che muove interesse e interessi. Ma questo chiaramente poco, anzi nulla, pesa nelle dinamiche ben più precise di un calcio che si è fatto business, e che quindi dovrebbe venire così sviluppato dal 2017-2018:

venerdì alle 20.45;

sabato alle 12.30, alle 18.00 e alle 20.45;

domenica alle 12.30, alle 15.00 (tre partite) e alle 20.45;

lunedì alle 20.45.

Casse piene e tutti contenti quindi? Beh, questo resta tutto da vedere. Se è infatti evidente che il super-spezzatino favorisca l’intervento delle televisioni, troppo spesso si dimentica come queste siano inevitabilmente legate a doppio filo con gli spettatori che ancora vanno allo stadio. Solo loro – e la Premier League ci insegna qualcosa – a dare valore al prodotto, che per quanto eccellente, buono, discreto o scadente possa essere ritenuto, non può fare a meno della cornice del pubblico. D’altra parte mentre si cerca di intercettare l’Asia con vent’anni di ritardo rispetto a chi là ormai domina – gli inglesi, appunto – ci si dimentica quanto per loro sia stato fondamentale nel processo di vendita del “prodotto” la cornice del pubblico, dell’atmosfera, degli stadi pieni. D’altra parte il ragionamento del telespettatore medio dall’altra parte del mondo è molto, molto semplice e risponde a una logica tanto banale quanto comprensibile: “Perché dovrei guardare io una partita che nessuno sta guardando allo stadio?”

stadio vuotoLaPresse

Osservazione fondamentale che ci porta al punto successivo. Mentre infatti la Serie A insegue i suoi nuovi paradisi e fa a pezzi – più o meno giustamente, a voi giudicarlo, la tradizione – in Italia sempre meno gente mette piede allo stadio. Questi i numeri degli spettatori medi in Serie A negli ultimi 10 anni.

Stagione Spettatori medi 2006-07 19.711 2007-08 23.887 2008-09 25.779 2009-10 25.570 2010-11 24.901 2011-12 23.214 2012-13 24.655 2013-14 23.481 2014-15 22.057 2015-16 22.221 2016-17 21.927

La tabella ci mostra insomma come fin qui questa stagione sia stata la peggiore da una decade a questa parte, coincisa per altro con un’annata – il 2006/07 – in cui Juventus, Napoli e Genoa giocarono in Serie B. Tre squadre che per bacino d’utenza e gente nei loro impianti sono una componente fondamentale della tabella in questione e che appunto, quell’anno, non c’erano, drogando di fatto il numero.

Insomma, più che al super spezzatino – o meglio, oltre al super spezzatino – bisognerebbe capire come riportare la gente negli impianti, per giunta in una giornata dove dall’Inghilterra il Guardian porta in luce uno studio piuttosto interessante (qui il link all'articolo): ovvero che il 54% dei millennials guarda il calcio (e lo sport in diretta) attraverso streaming pirata.

TV cameraAFP

Un dato che non si può non prendere in considerazione sul lungo periodo, specie nell’ottica della compravendita dei diritti televisivi che sono per la quasi totalità del calcio italiano l’unica fonte di introito e sopravvivenza, ma che alla distanza potrebbero risentire di un aspetto decisivo: dove prendere i soldi e perché pagare così tanto se sempre meno gente è disposta ad abbonarsi? Il pallone italico si ritroverebbe così con una doppia beffa: nessuno allo stadio e con le televisioni più povere e meno disposte a sborsare denari. Scenario al momento piuttosto apocalittico, ma proprio per questa ragione da tenere seriamente in considerazione.