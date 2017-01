La Top 11 dei giocatori che andranno a scadenza a giugno 2017, in Serie A e all'estero

Non sono pochi i giocatori che andranno a scadenza il prossimo giugno. Il loro futuro si deciderà in questo mese, molti sono sulle prime pagine dei giornali in questi giorni, ma se i rispettivi club non provvederanno a rinnovargli il contratto si potranno accasare altrove in vista della prossima stagione. Ecco perché rappresentano delle ghiotte occasioni per le squadre che cercano di rinforzarsi senza spendere cifre proibitive.

La Top 11 della Serie A

Valore in euro: 33,5 (dati Transfermarkt)

Età media: 31,4

In porta abbiamo Padelli che dovrebbe trascorrere i suoi ultimi mesi a Torino. Lo scambio Storari-Gabriel tra Milan e Cagliari è imminente. In difesa troviamo i due terzini in uscita dalla Juventus mentre Gonzalo Rodriguez guida il reparto ed è il nome più stuzzicante. Al suo fianco la spunta Andreolli che avendo 30 anni rappresenta un’opzione a lunga scadenza, al contrario di Burdisso che deciderà se tornare a casa alle soglie dei 36 anni. A centrocampo il mix di affidabilità ed esperienza garantito da De Rossi ed Hetemaj si sposa con la voglia del 28enne Di Gennaro. In attacco Quagliarella (33), Pinilla (32) e Honda (30) hanno qualche cartuccia in più di Palacio, Pandev, Maccarone e Floccari. Infine, c’è Francesco Totti che, però, non andrà da nessuna parte: dovrà solo decidere se salutare o no la sua seconda pelle.

La Top 11 del calcio internazionale

Valore in euro: 111,5 (dati Transfermarkt)

Età media: 31,2

All’estero, anche solo per una questione numerica, i saldi diventano davvero interessanti. Come portieri Wayne Hennessey (29) ha dalla sua l’età e le prospettive, senza nulla togliere ad Adrian, Moya e Costil. Casillas e Weidenfeller meritano grandi applausi ma, soprattutto nel caso del tedesco, i tempi d’oro sono ormai un ricordo. In difesa un uomo in grado di fare tutta la fascia destra come Antonio Valencia non è semplice da reperire. Al centro sicurezza e anche qualche gol sulle palle inattive non mancano con Ivanovic e Pepe mentre Clichy, per restare all’attualità, si fa preferire a Zabaleta e Sagna, compagni nel Manchester City. Su Mertesacker l’incognita sono le condizioni fisiche mentre Luisao (35) e Srna (34) possono aggiungere qualche altro brivido all’album dei ricordi. A centrocampo scegliamo il redivivo Yaya Touré, la velocità di Taison e un tedesco con il passaporto italiano, Daniel Caligiuri. La lista, però, è lunga e ci si può sbizzarrire. Dal più anziano al più giovane: Xabi Alonso, Carrick, Thiago Motta, Santi Cazorla (reduce da un’operazione alla caviglia), Cheik Tioté, Lasse Schøne, Obi Mikel, Lucas Leiva, Narsingh, Eysseric e Ntep. Infine, il reparto offensivo: il tridente composto da Jesus Navas, Ibra e Robben con licenza di svariare e “uccidere” è da leccarsi i baffi. Altri candidati sono Huntelaar, Quaresma e Torres ma ad alimentare qualche sogno in più sono semmai gli attaccanti che hanno dalla loro una carta d’identità meno severa. In ordine di età: Afellay (30), Balotelli (26), Ghezzal (24), Seferovic (24) e Saido Berahino (23).