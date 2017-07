L’agente di Milinkovic Savic frena la Juve: “Lui non è in vendita…”

Ieri era rimbalzata la voce della Polonia della volontà di Milinkovic-Savic di volersi accasare in maglia juventina, ma in generale da tempo si chiacchiera sullìinteresse concreto di tanti club per il classe 1995 della Lazio.

Oggi arriva però la smentita dell'agente del serbo: il procuratore ed ex calciatore di PSV e Chelsea Mateja Kezman. Ai microfoni di TuttoJuve Kezman ha spiegato la situazione del suo assistito: “C’è realmente un’interesse di molte squadre spagnole, inglesi ed italiane, ma noi non abbiamo intenzione di lasciare la Lazio. Il ragazzo si trova bene nella Capitale, Inzaghi e il club stanno facendo grandi cose per lui e Sergej sta crescendo ogni giorno. La verità è che lui non è in vendita per nessuna cifra in questo momento. Vogliamo che lui resti alla Lazio e che si diverta durante la prossima stagione”