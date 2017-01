L’ambiguità tattica di Allegri: al di là dei moduli, il problema resta la personalità

Il «Movimento cinque stelle» votato da Massimiliano Allegri contro la Lazio (2-0 in campionato) e il Milan (2-1 in coppa) ha sollevato molta polvere. Miralem Pjanic più Juan Cuadrado più Mario Mandzukic più Paulo Dybala più Gonzalo Higuain. Un giro di roulette. La tappa scandisce l’evoluzione dell’allenatore. A Torino dal 2014, Allegri ripartì dal 3-5-2 del laboratorio di Antonio Conte, salvo passare alla difesa a quattro e a moduli alternativi quali il 4-3-3 e l’albero di Natale.

Il quattro-due-avanti Savoia suggerisce cinque spunti di riflessione. Il primo: la Juventus allo Stadium è una cosa e lontano, un’altra. Il secondo: nel calcio molto è possibile, a patto che l’idea sia condivisa e lo spirito di sacrificio, totale. Cito il tremendismo di Mandzukic, un centravanti che mercoledì mercava Juraj Kucka. Il terzo: non è il numero delle punte che misura il coraggio delle squadre. Il quarto: più la difesa arretra, più aumenta il territorio da coprire e più cresce il lavoro dei «non addetti». Il quinto: non v’è dubbio che la Juventus, «questa» Juventus, sia ancora forte e, in patria, probabilmente la più forte. Ma non tanto e non come la Juventus di Berlino 2015, quella dal centrocampo super: Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal.

Paulo Dybala Juventus Bologna 2017LaPresse

I paragoni fioccano. C’è chi ha evocato il Milan di Carlo Ancelotti, chi il Real, chi il Barcellona, chi la Juventus trapattoniana di Roberto Bettega, Paolo Rossi, Michel Platini e Zibì Boniek. Vero: ma alle spalle lavoravano Massimo Bonini e Marco Tardelli, il più olandese dei centrocampisti usciti dai nostri vivai. Oggi, in attesa del «vero» Marchisio, ci sono i vari Sami Khedira e Hernanes, che proprio sherpa non sono, Stefano Sturaro, Tomas Rincon. Livelli diversi, più bassi. Lune di Pjanic a parte.

Premesso che nessuno, nemmeno il Barcellona o il Bayern, domina per novanta minuti, a fissare la differenza contribuiscono il rapporto occasioni-gol e la gestione dei periodi di difficoltà. Sommare attaccanti - o comunque elementi votati alla fase offensiva - aiuterà a far paura e, dunque, a disarmare gli avversari? Nel calcio non sempre uno più uno fa due.

Paulo Dybala Miralem Pjanic Juventus Milan 2017LaPresse

Al di là del modulo, e degli interpreti, il problema rimane la personalità, lo smalto atletico. Migliorare il gioco, ripulire le transizioni da quei grossolani errori di misura che, spesso, ne rigano l'efficacia, affondare il bisturi sotto porta. Allegri era una mezzala atipica, di impulsi e di pause. Giocava come gioca la sua Juventus, che alterna emozioni a omissioni, momenti di furore a momenti di languore (con l’Atalanta, con il Milan in dieci). Altalene che, in Champions, si pagano.

Si tratta di compiere l’ultimo passo, prima che lo facciano gli altri. Il Porto fornirà tracce cruciali. A essere metà italianisti e metà europeisti - nella tattica, nello stile, nella testa - si «rischia» di diventare felicemente ambigui ma anche di non essere né l’uno né l’altro. Non so se la Juventus stia preparando il trasloco «culturale» dal catechismo dell’1-0 alla religione del 3-2 perché Allegri ci crede o perché costretto dall’età media, dalle risorse e dai limiti dei reparti. Magari era tutta una finta. Alle trasferte l’ardua sentenza.

Post scriptum. Un solo cambio contro il Milan in dieci. Perché?