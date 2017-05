Lavagna tattica: 6 moduli per 6 scudetti e da Conte ad Allegri la lunga strada "tattica" della Juve

I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Sei scudetti vinti consecutivamente, circa un centinaio di punti in più rispetto alla concorrenza. Ma, dopo una corsa tutta d’un fiato durata sei stagioni, è quasi naturale dimenticarsi quanto sia stato lungo questo cammino verso la perfezione. Partendo dalla Juventus dei due settimi posti e arrivando fino al terzo double consecutivo ad opera di Massimiliano Allegri. Al punto che è necessario riavvolgere il nastro e analizzare passo dopo passo tutte le Juventus che hanno contribuito a questo storico record.

I fondamentali

Rileggere ora la prima formazione ufficiale schierata da Antonio Conte al debutto nel nuovo Stadium fa sorridere. Non soltanto per la qualità decisamente minore della squadra che costituì l’ossatura del primo scudetto, quanto per alcune scelte che adesso desterebbero scandalo. La panchina per Bonucci e Vidal, il tutto in un 4-2-4 di base che l’allora tecnico bianconero si portava dietro sin dai tempi di Bari e Siena.

Ben presto, Conte si trovò di fronte a una serie di problematiche relative agli scarsi equilibri di una squadra incapace di finalizzare adeguatamente e – al contempo – di proteggere in modo adeguato Buffon. La conseguenza fu virare verso un centrocampo a tre (da destra a sinistra, Vidal, Pirlo e Marchisio), quello che sarebbe divenuto il reparto chiave della sua Juventus (ancor più della BBC). Aggiungendo una punta e spostando un centrale (Chiellini) a sinistra in difesa.

La vera svolta, però, arrivò soltanto a fine novembre, nel 3-3 del San Paolo. Per meglio adattarsi al 3-5-2 di Walter Mazzarri, Conte operò l’ultimo aggiustamento e – lasciando immutato l’undici di base – cambiò il modulo passando alla retroguardia a tre che avrebbe fatto le fortune del suo triennio. L’ideale connubio di stabilità difensiva, qualità di gioco e finalizzazione. Merito di Vidal e Marchisio, in grado di mascherare i passaggi a vuoto del tandem Vucinic-Matri. Per Pirlo, protetto da due interni di quel valore, fu un gioco da ragazzi vivere una seconda giovinezza.

Il modulo di base fu mantenuto intatto anche nel 2012-13, aggiungendo però qualità alle rotazioni tra centrocampo e attacco. Gli arrivi di Asamoah e Pogba, ma anche di Giovinco in avanti, furono importanti per portare la Juventus al secondo scudetto consecutivo e ai quarti di finale in Champions League. Eliminando il Chelsea campione in carica e perdendo soltanto contro il Bayern Monaco futuro trionfatore.

Se la qualità di gioco raggiunse i massimi livelli toccati nel triennio di Conte, le fasi salienti della stagione misero in mostra tutte le carenze nelle individualità offensive, per nulla migliorate dall’innesto di Anelka. Al tecnico bianconero, non restò che modificare leggermente l’assetto, esaltando ulteriormente le qualità del reparto di punta nelle ultime partite stagionali. Inserendo Pogba in mediana e avanzando Marchisio e Vidal in un 3-4-3 molto simile al modulo adottato ora al Chelsea.

La maturità

Il biennio di passaggio dall’ultimo anno di Conte al primo di Allegri è quello del salto di qualità definitivo, della maturazione tecnico-tattica permessa dall’arrivo del top-player Carlos Tevez. Tutto ciò coincise però in una fase di assestamento che portò il tecnico salentino a rivedere nuovamente il 3-5-2 e passare a un 4-3-2-1/4-5-1 nelle partite della fase a gironi di Champions League (in particolar modo il doppio confronto con il Real Madrid), per mantenere intatto il quadrilatero di centrocampo e aggiungere la forza d’urto del duo Tevez-Llorente.

La sperimentazione rientrò in fretta nei binari del 3-5-2, regalando la Juventus dei record con cui Conte disse addio ai bianconeri nel 2013-14. Modulo standard, Pogba preferito progressivamente a Marchisio e coppia Tevez-Llorente in attacco. Forse una squadra meno brillante rispetto al passato, ma molto più cinica. Come confermato dalla rimonta in campionato ai danni della Roma e i 102 punti in classifica.

Innestato in un contesto simile, Allegri si limitò inizialmente a sfruttare una rosa dalla qualità media sempre più alta senza toccare il 3-5-2 di Conte. Ma, dopo aver cambiato alcuni principi di gioco (ritmi più bassi, più possesso e ripartenza), si decise a operare la prima svolta del proprio corso. Associando nuovamente – come già accaduto al predecessore – la qualità dei quattro di centrocampo alla potenza di un attacco rinfrescato da Morata. Il risultato fu il 4-3-1-2 della cavalcata fino alla finale di Berlino del 2015. Il culmine tecnico-tattico della prima Juventus di questo ciclo meraviglioso.

Dal caos alla nuova Juventus

Arrivati a un passo dal cielo, esistevano due opzioni. Confermare tutti o sfruttare le nuove prospettive offerte dalla ribalta internazionale per monetizzare e riprogrammare. La Juventus scelse la seconda via, salutando Pirlo, Vidal e Tevez per abbracciare Khedira, Dybala e Mandzukic. Tutto ciò, associato a un certo di numeri iniziale, portò Allegri alla fase più caotica della propria gestione, il pessimo inizio di stagione del 2015-16. Da Pirlo a Padoin in regia, un passaggio che non poteva rivelarsi indolore.

Un primo antidoto per rimettersi in marcia – quanto meno in Europa – fu il passaggio al 4-5-1 visto a Manchester. Ristabilendo un minimo di qualità in mediana con Hernanes e sacrificando Morata a sinistra per permettere a Cuadrado di aggiungere un minimo di fantasia a una squadra incapace di saltare l’uomo.

Ma la chiave di volta, ancora una volta, si dimostrò essere il 3-5-2 di base. Con Pogba sempre più centrale, Dybala inserito in pianta stabile in attacco e la centralità totale della BBC. Per trovare il giusto bilancio tra equilibrio e fantasia, però, Allegri aggiunse qualcosa di personale. La capacità di cambiare modulo in corsa (adattandosi a un 4-4-2 in fase difensiva) e il gioco delle coppie sulle fasce. Alex Sandro e Lichtsteiner o Evra e Cuadrado. E quinto scudetto fu.

Alle porte della perfezione

E siamo alla cronaca. La Juventus vende Pogba e compra i due migliori giocatori del campionato, Pjanic e Higuain. L’inizio è buono, ma non entusiasmante. Anche perché la mediana ritrova un Khedira sempre più centrale, ma perde drasticamente fisicità visto l’addio del francese. E la squadra pare destinata a dominare in campionato quanto a faticare in Europa, per colpa di una brillantezza ai minimi.

La scoppola del Franchi di inizio gennaio, però, cambia le cose. Allegri capisce che la stabilità difensiva dei suoi non sarà mai in pericolo e – un po’ come il Marcello Lippi del Mondiale 2006 – può permettersi di aggiungere tutta la qualità possibile in attacco. I migliori giocano tutti, merito di un 4-2-3-1 a cinque stelle nel quale Mandzukic si sacrifica a sinistra, Cuadrado inventa a destra e Dybala è libero di spaziare duettando idealmente con Pjanic e Higuain. La Juventus accende i fari, fa il vuoto in campionato e schianta il Barcellona. What else?

Le strade per la perfezione, però, non finiscono. E, così, capita che nel doppio confronto con il Monaco, Allegri si inventi un 3-4-3 escludendo Cuadrado e concedendo la massima libertà possibile a Dani Alves. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una squadra duttile che non perde mai la propria essenza, la miglior difesa d’Europa associata a un attacco sempre imprevedibile. Solidità e qualità, esperienza e freschezza. Un processo che flirta costantemente con la perfezione, merito di un lavoro iniziato da Conte e finito da Allegri. Sotto la supervisione di una dirigenza che ha saputo programmare con lungimiranza e attenzione. Il vero segreto dei sei anni d’oro juventini.