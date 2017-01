Lavagna tattica: Gagliardini e gli altri, quanto conta la tattica nelle scelte di calciomercato

Tempo di mercato, momento di trattative e sogni per i tifosi. Nella sessione di gennaio siamo ancora ben lungi dall’assistere a colpi clamorosi, ma qualcosa si sta muovendo e come sempre è necessario ponderare attentamente gli investimenti delle formazioni di punta del nostro calcio. L’epicentro del calciomercato italiano pare essere divenuto Bergamo, da dove si muoveranno Mattia Caldara (a giugno andrà alla Juventus per 15 miloni di euro più 5 di bonus) e Roberto Gagliardini (destinato all’Inter per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 28 milioni di euro). Se vedere due big spendere tanto per due giovani italiani è un segnale incoraggiante, è obbligatorio domandarsi se non sia rischioso investire in calciatori provenienti da un sistema di gioco quasi unico come quello di Gian Piero Gasperini. Proviamo a rispondere, come sempre con l’aiuto di Wyscout.

Un sistema particolare

Non è questa la sede opportuna per interrogarsi sull’operato di Gasperini e non è questo il tema di discussione dell’articolo che state leggendo. Semmai, è il caso di domandarsi se il successo di un giocatore nel suo sistema possa andare di pari passo con una sua affermazione altrove. Gli stilemi gasperiniani sono arcinoti. Non è tanto una questione di modulo (dal 3-4-3 di base al 4-3-3/4-5-1 adottato a seconda delle situazioni tattiche), quanto di applicazione. Il tecnico dell’Atalanta chiede un pressing ai limiti dell’ossessivo, legato fortemente a una notevole intensità di gioco e a una minima distanza tra i giocatori in campo. Un gioco di posizione estremo e affascinante, ma anche qualcosa di unico nel panorama della nostra Serie A, se si fa eccezione per l’epigono Ivan Juric nella cara Genova. Esplodere con Gasperini è qualcosa che è già capitato ad altri, confermarsi altrove è più difficile.

L’Atalanta è prima per palle intercettate (18,3 in media a partita), penultima per tackle effettuati (14,8) e fuorigioco chiamati (1,7) in questa Serie A. Sintomo di un calcio che fa del recupero collettivo della palla e del pressing negli spazi stretti il proprio punto di forza.

Il caso Bertolacci

Alle volte, basta un esempio per capirsi meglio. Prendiamo Andrea Bertolacci, passato sotto le mani di Gasperini dal settembre 2013 (quando il tecnico sostituì Fabio Liverani e tornò al Grifone) al giugno 2015. E giunto a un’autentica esplosione nell’unica stagione iniziata e finita con l’attuale mister nerazzurro, la 2014-15. Un’annata da 6 gol segnati, 8 assist e 38 key-passes in 34 partite. Fece talmente bene da guadagnarsi il passaggio al Milan (via Roma) per 20 milioni di euro. Da allora, però, il suo rendimento non è stato nemmeno lontanamente paragonabile, se si pensa che ha sommato 1 gol, 1 assist e 24 key-passes in 31 match in rossonero. Colpa sua? Colpa degli allenatori che lo hanno gestito da allora? O, forse, merito del sistema di gioco di Gasperini? La terza via sembra la più probabile, considerando quanto il gioco del tecnico nerazzurro tenda a gonfiare ed esaltare il rendimento dei centrocampisti centrali.

Uno degli ultimi gol di Bertolacci con la maglia del Genoa. Il Grifone perde palla in attacco, il centrocampista guida la riaggressione e poi va a concludere a giro dal limite dell'area, con almeno tre compagni davanti alla linea della palla. Cose del genere non gli sono più accadute al Milan, dove è spesso costretto a difendere più basso.

La questione Maksimovic

Storicamente, le grandi formazioni italiane si sono affidate più all’individualità che al sistema di gioco. E, nel panorama attuale, è difficile trovare un’eccezione più marcata del Napoli di Maurizio Sarri. Proprio il lavoro del mister partenopeo ci può aiutare a capire il problema di cui stiamo parlando. Nei giorni scorsi, parlando dell’inserimento di Nikola Maksimovic, ha dichiarato: "Non è facile cambiare l’interpretazione del gioco di un giocatore che per quindici anni è stato abituato a pensare in un modo e ora deve cambiare. Prima era abituato a guardare l’avversario come punto di riferimento, adesso gli chiedo di pensare soltanto alla palla. Magari è un limite mio, ma qui si difende così e chi viene si deve adeguare”. Il concetto è chiaro, il sistema di gioco di Sarri prevede che i difensori applichino determinati movimenti indipendentemente dai movimenti degli avversari (qualcosa di molto simile a quanto fa Marco Giampaolo) e questo implica un adattamento difficoltoso anche per giocatori di livello come Maskimovic. E difficoltà per chi, come Daniele Rugani, ha vissuto sulla propria pelle il passaggio opposto. Cresciuto da Sarri a Empoli e trapiantato a Torino da Massimiliano Allegri, ha impiegato circa un anno per affermarsi in un sistema di gioco che fa della ricerca dell’uno contro uno e della marcatura a uomo il proprio punto di forza. Ha vissuto dei momenti difficili, si è dovuto irrobustire ma, alla fine, il suo talento è emerso. Altrove gli sarebbe stato possibile?

Maksimovic ancora fatica a leggere i movimenti degli avversari e dei compagni, finendo spesso per complicare il lavoro della linea difensiva del Napoli. In questa occasione, esce sul portatore di palla nonostante non sia richiesto e sarà successivamente costretto a un recupero rischioso.

Gagliardini e un futuro tutto da scrivere

In questa occasione, non intendiamo mettere in dubbio il valore dell’operazione Gagliardini. Semmai, vorremmo rimarcare come – anche per questioni tattiche – l’Inter (e la Juventus con Caldara il prossimo anno) sarà obbligata ad accompagnare il processo di crescita del giocatore. Che non può considerarsi completato dopo 14 partite di Serie A, specie alla luce del ruolo complesso che ricopre in campo. L’augurio è che il suo percorso possa assomigliare a quello dei vari Perotti e Suso, rivitalizzati dalla cura Gasperini e divenuti fondamentali in squadre di punta. Ma si tratta pur sempre di attaccanti esterni, giocatori le cui mansioni restano simili ovunque vadano. Per un centrocampista (o un difensore) è tutto molto più complicato...