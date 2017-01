Lavagna tattica: Juventus, adesso basta: non puoi più rinunciare alla qualità

Poteva sbattere la porta e chiudere il discorso scudetto, ma è innegabile che la Juventus abbia lasciato socchiuso l’uscio sulla via per il tricolore. Al di là di questo discorso e degli isterismi successivi al ko di Firenze, è utile riflettere sulle prospettive della formazione di Massimiliano Allegri. Non tanto per capire se la lotta per il primo posto sia aperta, quanto per intuire quali siano le problematiche, i margini di crescita e il punto d’arrivo di una stagione per certi versi contraddittoria come quella attuale. L’anno scorso, la falsa partenza fu riscattata da una seconda parte di stagione da record. Quest’anno, il dominio in campionato – e per certi versi in Champions League – non è mai stato in discussione. Eppure, i bianconeri se ne sono andati dal Franchi con la quarta sconfitta su nove trasferte. Proviamo a capirne di più, come sempre con l’aiuto di Wyscout.

La serataccia di Firenze

Fatta eccezione per Doha – sconfitta sì, ma ai rigori – la Juventus ha lasciato per strada la miseria di 4 partite su 26 tra tutte le competizioni. Se i ko di Milano sono giunti contro avversari di livello e per giunta non in circostanze nettamente a favore dell’avversario, la storia è stata ben diversa a Marassi e al Franchi. Allegri, ben lontano dalle premesse battagliere in stile "andiamo a comandare", ha presentato una formazione accorta, schierata con un 3-5-2 che ha escluso Miralem Pjanic in mediana. Il risultato è incontestabile, quasi più nella forma che nel punteggio. Perché la Juventus è andata del tutto in tilt quando pressata alta dalla Fiorentina, dimostrando di faticare tremendamente in una situazione tattica a tratti inusuale per le sfide di Serie A che ha dovuto affrontare nell’ultimo quinquennio.

In pochi hanno avuto il coraggio di andare a prendere alti i bianconeri, adesso le cose stanno cambiando (quanto meno in trasferta). E, con Leonardo Bonucci e Claudio Marchisio non in serata per ragioni atletiche, l’impianto di gioco è andato in sofferenza. Allegri voleva fare la partita sugli esterni con Cuadrado e Alex Sandro, ha continuato sulla linea inserendo Marko Pjaca e passando al 4-2-4. Ma, ignorando Pjanic, non è mai riuscito ad avere la meglio in mezzo al campo. Lì dove nemmeno Paulo Dybala, arretrando per prendere palla, è stato capace di fare la differenza. Formazione discutibile, cambi non azzeccati e pressing avversario. Tre elementi comuni al cappotto di Genova, quando Allegri ci aveva messo del suo con la cervellotica scelta di schierare Dani Alves in difesa e Stephan Lichtsteiner a centrocampo.

Il pressing della Fiorentina che ha impedito alla Juventus di giocare per larghi tratti. I bianconeri provavano a impostare la manovra dalle retrovie, ma la maggiore brillantezza e aggressività della Viola glielo impediva. Kalinic da guastatore, Chiesa su Chiellini, Bernardeschi su Marchisio e Borja Valero o Maxi Olivera ad alternarsi sulla sinistra. Il 3-4-2-1 di Paulo Sousa, del resto, non era poi così differente dallo schieramento proposto dal Genoa nel 3-1 di Marassi.

I problemi del centrocampo

L’anno scorso, la Juventus era ancora dietro in campionato e attesa dal Bayern Monaco in Champions League. Ma, paradossalmente, aveva maggiori certezze in termini di formazione. Ora, come conferma la gestione della gara di domenica sera, Allegri sente di non avere ancora tra le mani l’undici ideale. No, l’aumento delle alternative c’entra ben poco. È semmai una questione di centrocampo, il reparto che più ha sofferto della partenza di Paul Pogba. Pjanic – nonostante i 6 gol e 7 assist in stagione – è tutto fuorché una certezza. E la prova deriva dal fatto che il tecnico lo abbia escluso dalla partita del Franchi ritenendo che la sua presenza non fosse compatibile con quella di Cuadrado. Perché? La risposta è stata fornita da Giorgio Chiellini nell’immediato post-partita: "Non dobbiamo dimenticare che fino all’anno scorso potevamo giocare in un certo modo perché avevamo il LeBron James del calcio, Pogba". In altre parole, con la fisicità del francese Allegri poteva permettersi qualche rischio in più (mai avrebbe discusso l’inconciliabilità con Cuadrado).

Il gioco in punta di piedi del bosniaco, invece, è tanto raffinato quanto ricco d’incertezze per il tecnico. Ma, dopo sei mesi, le colpe sono da suddividere tra il singolo (che però poco può lavorare sui propri limiti fisici) e l’allenatore, ancora incapace di costruire l’intelaiatura di gioco a lui adatta. Se Sami Khedira continua a offrire un apporto più costante del passato, benché privo dei picchi toccati in precedenza, e Stefano Sturaro dà tutto ciò che può dare (fisico e abnegazione), l’altro nervo scoperto diventerà inevitabilmente quello di Marchisio. Il suo recupero atletico implica inevitabili alti e bassi. E, al suo rendimento, è appeso molto più di quanto si possa pensare il gioco della Juventus intera. A patto che Beppe Marotta non decida di sorprendere tutti e centrare un colpo da qui al 31 gennaio, qualcosa di meno improntato alla realpolitik rispetto al pur utile Tomas Rincon.

Marchisio è stato sfinito dal pressing di Bernardeschi. Nell’azione in grafica, è costretto a girarsi su se stesso e passare la palla alla difesa anziché in avanti, finendo per imbrigliare la ripartenza juventina e obbligando anche Khedira a scendere in mediana anziché sganciarsi in avanti per farsi sentire in inserimento. Con Pogba, questo sarebbe stato un problema relativo perché Bonucci avrebbe potuto ricevere e lanciare sul francese, abile a gestire l’uno contro uno e il pressing in ogni situazione o zona del campo. Fare altrettanto con Sturaro (o Pjanic) è più complesso. La Juventus resta la miglior difesa del campionato e la formazione che subisce più tiri, ma questi passaggi a vuoto sono da tenere in considerazione per il futuro.

È il momento di osare

Allegri non è mai stato un amante del rischio. Ma partite come quella di Firenze ci ricordano come non sempre si possa vivere di puro calcolo. Specie in ottica europea, sarebbe bene alzare la testa e provarci evitando di pensare troppo alle attenuanti generiche (vedere alla luce assenze). La Juventus migliore degli ultimi mesi è stata capace di reggere alle assenze del reparto difensivo (da Dani Alves a Chiellini, passando per Barzagli, Benatia e Bonucci) imperniata su un 4-3-1-2 che ha evidenziato la crescita di individualità come Daniele Rugani. Il 3-5-2, invece, è stato il fil rouge (non l’unico imputato, si badi) delle quattro sconfitte stagionali. E non si capisce perché Allegri non debba puntare tutto sui due giocatori di maggiore qualità alle spalle del calciatore più forte del nostro campionato, quel Gonzalo Higuain che continua a offrire garanzie. Ci riferiamo a Pjanic e Dybala che, in un 4-3-1-2/4-3-2-1 come accaduto contro il Bologna, possono fare la differenza in lungo e in largo trovandosi alla perfezione tra le linee, finendo per esaltare il lavoro oscuro dei tre in mediana. Senza Pogba su cui scaricare la palla, il 3-5-2 rischia di costituire una preda troppo facile per il pressing avversario, anche alla luce del rendimento altalenante degli interpreti difensivi e di Marchisio. Almeno quanto è innegabile che questa Juventus non possa prescindere dagli uomini di maggiore qualità se vuole realmente crearsi una possibilità in campo europeo. Lì dove tutti gli avversari di valore sceglieranno l’arma del pressing per imporsi. Qualcosa che, tra Genova e Firenze (ma anche a tratti in Coppa Italia con l’Atalanta), la Juventus ha già fatto intendere di soffrire.

L’assist di Pjanic a Higuain nell’1-0 al Bologna. Il bosniaco scende sulla trequarti, Dybala si muove verso la palla e confonde la difesa aprendo lo spazio al taglio di Higuain. Si creano automaticamente almeno due linee di passaggio per l’ex romanista, che decide per l’imbucata centrale. È davvero difficile immaginarsi una Juventus che prescinda da questo trio, soprattutto se il sacrificio non viene compensato dall’inserimento di un calciatore unico come Mario Mandzukic.