Lavagna tattica: Perché la difesa a tre è tornata di moda e perché potrebbe cambiare il calcio

L’evoluzione tattica non è un processo lineare. È un percorso fatto di rotture, rivoluzioni e restaurazioni. E, ancora, di stasi, ripensamenti e reminescenze. Viene quasi naturale prenderla alla lunga quando si giunge al momento di parlare di una questione destinata a emergere progressivamente, di quella che potremmo definire come l’autentica novità tattica della stagione in corso. La riscoperta della difesa a tre. O, ancor meglio, la sua rielaborazione a cui stiamo assistendo non soltanto in Italia, ma anche nei maggiori campionati europei. Un frammento tattico nel quale è possibile leggere e vedere qualcosa di più ampio, utile per spiegare la tendenza e il momento generale. Non resta che entrare nello specifico con l’aiuto di Wyscout.

La difesa a tre è una delle novità tattiche della stagione in corso. La sua applicazione è sempre più frequente. Non soltanto in Italia, ma anche in luoghi storicamente poco inclini al cambiamento come la Premier League.

Il quadro generale

La spia si è accesa il 15 gennaio scorso al Sanchez-Pizjuan. Il giorno in cui Zinedine Zidane si è presentato al cospetto del Siviglia di Jorge Sampaoli introducendo una modifica tattica non rivoluzionaria in sé, quanto significativa nella storia della squadra da lui allenata. Per la prima volta dai tempi di Vicente Del Bosque, il Real Madrid si è schierato con una difesa a tre di base, in un 3-5-2 superficialmente considerabile come un unicum. Una soluzione estemporanea adottata per risolvere un’emergenza passeggera. E il fatto che proprio in Andalusia sia terminata la serie di 40 partite senza sconfitta per i Merengues porterebbe a confermarlo. Eppure, vi è ben poco di casuale nella scelta di Zidane. "Non cambierei nulla di ciò che ho fatto – ha spiegato a qualche giorno di distanza relativamente alle questioni di modulo -. Non era la prima volta che giocavamo a tre, lo avevamo fatto in altre tre occasioni a gara in corso. Era solo la prima volta che applicavamo il 3-5-2 dall’inizio. Giocando tre partite ravvicinate contro la stessa squadra, sentivo il bisogno di cambiare qualcosa. Certe volte è necessario sorprendere l’avversario".

Zidane, per affrontare nel migliore dei modi la squadra di Sampaoli (una delle migliori nel cambiare assetto tattico e nella ricerca del pressing), ha schierato il Real Madrid con un inedito 3-5-2. Ai centrali titolari (Varane e Sergio Ramos) si è affiancato il terzino Nacho, schierato da terzo di sinistra. Il tutto senza lasciare fuori i due terzini (Carvajal e Marcelo), posizionati sulla linea di centrocampo. La costruzione del Real Madrid si sviluppava con i tre difensori e l’aggiunta di Casemiro, mentre Kroos e Modric erano liberi di cercare lo spazio tra le linee. La soluzione non ha impedito al Real Madrid di incappare nella prima sconfitta stagionale, ma è un caso che ci aiuta a capire le ragioni per cui molti tecnici stanno scegliendo la difesa a tre come variante tattica. Necessità di sorprendere in un calendario molto fitto, ma soprattutto conciliare equilibri e costruzione del gioco sin dalle retrovie.

Dopo due sfide al Siviglia in Coppa del Re, Zidane ha provato a mischiare le carte nel terzo incontro in una settimana con ispalensi. Ne è uscito sconfitto, ma ci ha anche fornito uno spunto per guardare al quadro generale. Quello in cui si può assistere al principio di un cambiamento nella scelta del sistema difensivo di base. Durante la stagione in corso, in Spagna tre formazioni utilizzano la retroguardia a tre in pianta stabile (Betis Siviglia, Granada e Osasuna), mentre due la scelgono occasionalmente (guarda caso, Real Madrid e Siviglia). 5 su 20 che diventano sei in Premier League, dove l’avvento di Antonio Conte e Walter Mazzarri sta pian piano variando il quadro. E, oltre a Chelsea e Watford, si può assistere anche al 3-5-2 di Crystal Palace ed Everton, ma pure alle variabili proposte da Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. In Bundesliga, la ventata di aria nuova portata dall’attuale manager del Manchester City coincide con un campionato nel quale 5 formazioni su 18 adottano moduli che variano dal 3-5-2 al 3-4-1-2 (Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim, Ingolstadt, Schalke 04 e Werder Brema). Chissà che altrettanto non possa fare Lucien Favre in Francia, dove oltre al Nizza (saltuariamente schierato con un 3-5-2) si vedono anche Caen e Lille schierate a tre. Meno sorprendente quanto accade in Italia, dove fa relativamente notizia che la metà dei tecnici abbia optato per questo tipo di organizzazione difensiva nel corso del campionato 2016-17. Semmai, da qui si può partire per cercare di capirne le ragioni.

La difesa a tre standard

Per entrare nel dettaglio, è necessario operare delle distinzioni di fondo. Non tutte le difese a tre sono uguali e non tutti i moduli vengono interpretati nello stesso modo. Tra lo sviluppo del 3-5-2 di Conte e quello di Mazzarri, in sostanza, intercorre una certa differenza. Ma, in quanto a concezione della retroguardia a tre, si può notare un’affinità di fondo che nasce dall’esigenza di dare stabilità alla squadra, permettendole di adattarsi all’avversario e alle situazioni di gioco (slittare verso un 5-3-2 è quasi naturale). La retroguardia a tre, in questo caso, è un antidoto al pressing altrui e un supporto al proprio, perché i due tecnici prediligono difensori dalle caratteristiche complementari. Un centrale che sappia impostare (da Leonardo Bonucci a David Luiz), uno stopper classico (da Andrea Barzagli a Gary Cahill) e un centrale che sappia unire forza fisica a resistenza e copertura degli spazi (da Giorgio Chiellini al terzino riadattato Cesar Azpilicueta). Per sintetizzare, una revisione aggiornata e corretta dei concetti di base della scuola all’italiana. Che, come sta dimostrando l’andamento della Premier League, ha ancora diritto di cittadinanza nel calcio europeo dei nostri giorni. E non solo. Rischia di trovare a breve parecchi emuli.

Il Chelsea si è evoluto verso un 3-4-3 che ha conservato gli stilemi del gioco di Conte in fase di impostazione. David Luiz funge da regista come accadeva a Bonucci sia alla Juventus che in Nazionale. Rispetto al passato, però, il tecnico italiano ha aggiunto un giocatore alla linea offensiva rispetto al 3-5-2 tradizionale, sfruttando la fisicità di Matic e soprattutto Kanté. Il francese può coprire fette di campo maggiori rispetto a quasi tutti i pari ruolo. In fase difensiva, i Blues non si fanno problemi a slittare verso un 5-3-2/5-4-1.

La difesa a tre ibrida

Se – in termini puramente quantitativi - la difesa a tre è un fenomeno in ascesa, molto si deve alla compresenza di una tendenza tradizionalista come quella già analizzata e a una visione ibrida di derivazione olandese. Gli epigoni del calcio di posizione proposto dagli Oranje sin dagli anni 70 hanno comportato uno sviluppo tattico che ci porta diretti fino alla visione ferventemente sperimentalista di Guardiola, ma anche di Sampaoli e Thomas Tuchel. La necessità da cui nasce il ricorso alla difesa a tre non è più la copertura, bensì la costruzione di gioco. Pertanto, con soluzioni che variano dalla “salida lavolpiana” (il movimento del mediano basso verso la linea difensiva in fase di costruzione, in modo da garantire una linea di passaggio in più ai due centrali) all’utilizzo di due terzini nel pacchetto centrale, si può parlare di una riscoperta della difesa a tre. Sebbene ciò avvenga soprattutto nella fase di possesso palla. Quella in cui anche il Borussia Dortmund finisce per trasformare il 4-2-3-1 di base in un 3-4-3 nel quale Julian Weigl si muove come un novello Sergio Busquets.

Lo schieramento del City in fase di possesso palla si sviluppa spesso e volentieri sfruttando l’abbassamento del mediano e l’inserimento offensivo dei terzini. Un tipo di sviluppo della manovra che si può notare ancora al Barcellona ed è stato mutuato anche da Tuchel a Dortmund.

L’evoluzione

Per anni, l’utilizzo della difesa a tre è stato limitato a pochi casi isolati e principalmente legati a visioni opposte. Un calcio prettamente difensivista come quello tipico della scuola italiana (e quindi l’utilizzo di moduli simili al 3-5-2/5-3-2) o una proposta diametralmente opposta e più legata al calcio totale derivato dalla visione olandese (3-4-3). Nel corso dei primi mesi di questa stagione, però, si è assistito anche a un’applicazione ancor più evoluta e sofisticata. C’è chi come Luciano Spalletti ha risolto i problemi di stabilità della Roma oscillando tra un 4-4-1-1 in fase difensiva e un 3-4-2-1 in costruzione, con un centrale difensivo che può muoversi anche da terzino (principalmente Antonio Rudiger a destra) e un esterno che può fungere da ala aggiunta (Emerson Palmieri a sinistra). C’è chi come Vincenzo Montella ha conciliato il bisogno di equilibrio alle necessità in fase di costruzione bloccando un terzino nello sviluppo del gioco (generalmente il laterale mancino), finendo così per passare da un 3-4-3 durante il possesso palla a un 4-3-3/4-5-1 in fase difensiva. E, ancora, chi come Pochettino e Paulo Sousa alterna un 4-5-1 in fase difensiva a un 3-4-2-1 in costruzione e lo fa abbassando tra i centrali un mediano (Eric Dier al Tottenham e Carlos Sanchez alla Fiorentina). L’obiettivo è sempre lo stesso. Non rinunciare agli equilibri, ma anche a un gioco costruito con la palla bassa sin dalle retrovie. Nonostante il pressing avversario.

Una delle soluzioni più interessanti arriva dal Milan, che bene incarna questo tipo di nuova filosofia. Montella schiera un 4-3-3 di base che in fase di costruzione diventa un 3-4-2-1. Ai due centrali difensivi si aggiunge un terzino (quello sinistro) che rimane bloccato, mentre il terzino destro si pone sull’ampiezza del campo in linea con i centrocampisti. A garantire l’ampiezza sulla corsia mancina è un giocatore a turno tra interno sinistro e attaccante esterno sinistro, mentre l’attaccante di destra si accentra per andare a giocare tra le linee da trequartista. Il regista si abbassa e si aggiunge alla costruzione. In questo modo, Montella ha ovviato all’assenza di Montolivo dando maggiore copertura alla squadra in fase di costruzione e rendendo meno gravi i passaggi a vuoto di Locatelli e Sosa.

Con l’arrivo di Conte e Guardiola, la Premier League sta per la prima volta conoscendo un utilizzo diffuso della difesa a tre. Ma se i due tecnici già citati propongono due atteggiamenti già conosciuti, qualcosa di nuovo sta arrivando dalle ultime sperimentazioni del Tottenham di Pochettino. Che ha dato una svolta al campionato modificando il 4-2-3-1 di base in un 3-4-2-1 in fase di possesso palla. Ad aggiungersi alla linea dei difensori è il mediano Dier, che in fase di costruzione si affianca a Vertonghen e Alderweireld. Non si tratta nemmeno di una salida lavolpiana” tradizionale, dato che il centrocampista si schiera da terzo di destra e non da centrale. In questo modo, però, il Tottenham aggira il pressing senza lanciare lungo.

Qualcosa di molto simile a quanto proposto da Pochettino si è visto in Fiorentina-Juventus, quando Paulo Sousa ha abbassato costantemente Sanchez sulla linea dei difensori. La squadra non ha perso in protezione, ma ha guadagnato in imprevedibilità. Al contrario, una linea a tre tradizionale come quella di Allegri ha sofferto parecchio contro il pressing viola. Paulo Sousa sin dalla scorsa stagione ha alternato un 4-4-2 in fase difensiva con un 3-5-2/3-4-3 in fase di possesso palla. Ma nelle ultime partite ha mescolato le carte aggiungendo non un terzino ma un mediano alla retroguardia.

Nell’ultimo periodo, Spalletti ha recuperato una certa stabilità sigillando la difesa con una retroguardia a tre più tradizionale e generalmente schierata con tre centrali puri (Manolas, Fazio e uno tra Rudiger e Juan Jesus). In fase di costruzione, questo permette di non sovraccaricare di lavoro la mediana a due e di alzare in fretta i due esterni difensivi (Bruno Peres ed Emerson).

In fase difensiva, però, lo schieramento prende spesso le forme di un 4-4-1-1. Nainggolan va in pressing sul portatore di palla con l’aiuto di Dzeko, mentre dei due esterni di centrocampo il solo Bruno Peres resta sulla linea. Emerson si abbassa in difesa e va a comporre una linea a quattro. In questo modo, Spalletti riesce a schierare una formazione fluida e compatta al tempo stesso, mascherando le lacune della rosa di cui è in possesso (scarso dinamismo dei difensori e carenze difensive degli esterni).

Da dove arriva e dove può portare il calcio

Il futuro del calcio è tutto da scrivere. Ed è un futuro che si scrive giorno dopo giorno, un passo alla volta. Per questo, non siamo qui a scrivere che la difesa a tre sarà il futuro. Siamo però qui a rimarcare come, in questa tendenza, si possa leggere in modo inequivocabile quella che è la tendenza generale. Una tendenza all’ibrido, al progressivo abbandono del modulo base in favore di un gioco di posizione che prevede uno schieramento diverso a seconda della situazione di gioco. In un contesto simile, si innesta alla perfezione l’utilizzo della difesa a tre come soluzione per rispondere al pressing avversario. In alcuni casi con la mera ricerca di una maggiore copertura difensiva, in altri con l’obiettivo di continuare a costruire la manovra con la palla bassa. Proprio per questo potrete trovare in alto o in basso nella classifica delle squadre che ricercano maggiormente la palla lunga alcune delle formazioni menzionate in precedenza. Perché, come già sottolineato in precedenza, la difesa a tre non è sinonimo di omogeneità, nelle scelte e nei fondamentali di gioco.

Alcuni scelgono di aggiungere un uomo pescando tra i centrocampisti, altri dai terzini, a seconda delle caratteristiche tattiche dei centrali difensivi. Se manca velocità, si compensa con l’utilizzo di un laterale. Se manca qualità, si compensa abbassando un mediano. Ma, in prospettiva, tutto ciò dove potrebbe portarci? Il ritorno della difesa a tre associato al mantenimento del pressing sembra destinato a sconfessare quanto ammirato nel calcio degli ultimi dieci anni, il periodo dell’onda lunga guardiolista. A rischiare di crollare, infatti, sono tutte le certezze che avevamo sul centrocampo come incubatore imprescindibile di possesso palla e occasioni da gol. Da mediane di pura qualità, si sta ormai virando verso l’utilizzo di giocatori che possano inserirsi tra le linee almeno quanto pressare e recuperare palla vicino alla porta avversaria. Dal calcio dei Xavi, si sta andando verso quello dei Radja Nainggolan e N’Golo Kanté. E, forse anche per questo, proprio la visione di Guardiola sembra essere entrata in crisi.

