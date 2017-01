Lazio-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Biglia, Lulic; Milinkovic-Savic, F. Anderson; Immobile. All.: S. Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Keita

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara. Masiello; Conti, Grassi, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kessié, Dramé, Carmona, Cabezas





STATISTICHE OPTA

Lazio e Atalanta hanno pareggiato solo una delle loro ultime 17 sfide di Serie A: nove vittorie biancocelesti e sette successi bergamaschi completano il parziale.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in 10 delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta, subendo appena un gol in ognuna delle rimanenti tre partite.

L’Atalanta ha subito più di tre gol solo in uno degli ultimi 59 match disputati in Serie A: proprio nella gara di andata contro la Lazio (3-4).

Prima di quest’anno, l'Atalanta non aveva mai raccolto 35 punti nelle prime 19 partite di un campionato di Serie A.

La Lazio ha totalizzato 37 punti nelle prime 19 partite di questo campionato, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05) i biancocelesti hanno fatto meglio solo nel 2012/13 (39 punti).

Atalanta (+11 punti) e Lazio (+10) sono le squadre che hanno migliorato di più il rendimento rispetto al girone d’andata della passata Serie A.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato: due sconfitte completano il parziale.

La Lazio è la formazione che ha vinto più contrasti nel girone d’andata (291), mentre solo la Fiorentina ne ha vinti meno dell’Atalanta (211).

Solamente Juventus (17 gol) e Napoli (16) hanno segnato più dell’Atalanta (15 reti) nei primi tempi di questa Serie A, ma la Lazio continua ad essere la squadra più blindata nelle prime frazioni, soltanto tre gol al passivo.

Solo una rete per Marco Parolo nelle ultime 23 presenze in A: all’Atalanta però ha segnato quattro gol in campionato, meno solo che al Milan (5).

Quattro gol e quattro assist per Alejandro Gomez nelle ultime nove gare giocate in A: alla Lazio il “Papu” ha realizzato la prima delle sue tre doppiette nel massimo campionato, nel novembre 2012 con la maglia del Catania.

***