Lazio: Biglia potrebbe non andare in ritiro, Inzaghi chiede incontro con la società

Situazione per nulla tranquilla in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi avrebbe infatti chiesto un incontro con la dirigenza per parlare della situazione del mercato. La Lazio non ha ancora fatto grandi colpi in entrata mentre invece c’è molto movimento nel mercato d’uscita: Biglia è sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan e le sue dichiarazioni, rilasciate all'aeroporto di Roma, vanno in questa direzione. "Se vado in ritiro? Non lo so", ha detto ai giornalisti.

Poi c'è De Vrij, anch'egli pronto a lasciare Roma per l’estero, mentre Keita suscita l’interesse di molti club italiani e stranieri e potrebbe lasciare se arrivasse una buona offerta. Inzaghi non starebbe pertanto gradendo la situazione - ecco perché è d'obbligo un confronto con la società - dato che molti dei suoi big possono partire, mentre sul fronte entrate non sembrano esserci ancora trattative in stato avanzato.