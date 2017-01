Lazio-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, Wallace, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; F. Anderson, Djordjevic, Lulic. All.: S. Inzaghi

Squalificati: Immobile (1)

Indisponibili: Keita, Kishna

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, De Guzman; Inglese. All.: Maran

Squalificati: Cesar (1), Meggiorini (1)

Indisponibili: N. Rigoni, Pellissier

STATISTICHE OPTA

La Lazio ha perso solamente tre degli ultimi 22 incontri contro il Chievo in Serie A (10V, 9N), mantenendo la porta inviolata in ben nove di questi.

Allo Stadio Olimpico il pareggio è il risultato che si è ripetuto maggiormente nelle sfide tra i biancocelesti e i gialloblu in A (sette volte), quattro le vittorie clivensi e tre quelle laziali: due di queste arrivate nelle ultime tre sfide.

I biancocelesti hanno alternato due successi ad una sconfitta nelle ultime nove giornate di campionato, perdendo il match più recente a Torino contro la Juventus.

La Lazio ha ottenuto 25 punti in casa in questo campionato (quarta miglior squadra), perdendo le uniche due partite in cui non è riuscita a trovare la via del gol, contro Juve e Roma.

I veneti hanno subito 13 gol nelle ultime quattro giornate di campionato, tanti quanti ne avevano incassati nelle precedenti 12.

Il Chievo, che arriva da quattro sconfitte di fila in Serie A, non perde cinque match consecutivi dall’ottobre 2013 (furono sei in quell’occasione).

La Lazio è andata in gol con giocatori di otto nazionalità diverse in questa Serie A, un primato condiviso col Napoli.

Alessandro Gamberini ha esordito in Serie A contro la Lazio, nel gennaio 2000 col Bologna, e ai biancocelesti ha segnato il suo ultimo gol nel massimo campionato (settembre scorso).

Se schierato, Felipe Anderson raggiungerà quota 100 presenze in Serie A (19 gol, 19 assist vincenti).

La Lazio, con Filip Djordjevic in campo, ha vinto meno partite in percentuale (43%, 27 su 63) rispetto a quando il serbo non è sceso in campo (62%, 21 su 34).

***